Denuncian violaciones a los DDHH contra policías ante OEA y CIDH

El ministro de Defensa Diego Molano envió una carta a 8 organizaciones internacionales con el fin de poner en conocimiento de manera oficial la denuncia pública que evidencia las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas en contra de miembros de la Policía Nacional durante el paro que se ha presentado en el país desde el pasado 28 de abril.



El funcionario, en la misiva, hizo un llamado a la “valoración y a su expresa solidaridad por estos hechos lamentables, así como a la reivindicación de los derechos humanos que también tienen los miembros de nuestra fuerza pública, los cuales son vulnerados en una situación en la que están en cumplimiento de su mandato constitucional de preservar el orden público y garantizar el ejercicio de los derechos y las libertades de todos los ciudadanos”.



La carta fue enviada a Juliet de Rivero, Representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Carlos Ruiz Massieu, Jefe Misión de Verificación Naciones Unidas en Colombia al acuerdo de paz: Roberto Menéndez, Jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA en Colombia; Antonia Urrejola, Presidente de la CIDH; Lorenzo Caraffi, Jefe de la Delegación del CICR en Colombia; José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch; Agness Callamard, Secretaria General de Amnistía Internacional; y Adam Isacson, Director para Latinoamérica de WOLA.



Molano detalló los hechos que configuran una violación contra los derechos fundamentales de los uniformados de la Policía Nacional de Colombia.



En uno de los hechos que enumeró resaltó lo que denominó ‘hecho contra la vida, libertad e integridad personal, al recordar el asesinato del capitán Jesús Alberto Solano Beltrán, Jefe de la Seccional de Investigación Criminal de Soacha, quien el pasado 28 de abril, en cumplimiento de su misión constitucional, trató de prevenir el saqueo de una entidad bancaria durante los desmanes del paro nacional, y fue atacado por un grupo de personas, que le ocasionaron 6 heridas con arma cortopunzante que le ocasionaron su deceso dos días después. Por el crimen fueron imputados en calidad de autores dos personas.



En la misiva también denunció el caso de Violencia Sexual y Violencia de Género, presentada el 29 de abril en Cali, en contra de una uniformada de la Policía, quien se encontraba en servicio en un Centro de Atención Inmediata -CAI, hasta donde ingresaron personas encapuchadas, quienes la tomaron a la fuerza, arrastrándola por el suelo, donde fue despojada de sus elementos del servicio y víctima de actos sexuales violentos por parte de encapuchados, ocasionando afectación a su integridad física y psicológica.



Tras enumerar y describir otros casos de violencia contra uniformados de la Policía, Molano recalcó que todos configuran una violación al ordenamiento internacional sobre la protección a los derechos humanos, la Constitución y el ordenamiento penal colombiano y están dentro del marco normativo internacional derecho Internacional de los DDHH, al violar el derecho a la vida, lesiones a la Integridad Personal.



"Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad ya la seguridad de su persona", reseña la misiva al recordar la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre.



Finalmente, el Ministro hace un llamado a toda la comunidad internacional a la solidaridad con los policías víctimas y sus familias, así como con la Institución. Así mismo para todas las personas afectadas por los hechos de violencia en Colombia a quienes se les han vulnerado más de 14 derechos fundamentales y que también esperan una acción eficaz de la justicia.



Molano reitera el compromiso firme y fehaciente del Sector Defensa para apoyar en todo lo que sea necesario a efecto que las investigaciones avancen con celeridad y arrojen resultados contundentes.



ELTIEMPO.COM