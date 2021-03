Atropelló a mujer, se fugó y le habría reclamado por indemnización

Revictimizada. Así declaró sentirse Yessica Castañeda, la mujer de 25 años que el pasado 26 de diciembre fue atropellada por una camioneta de gama alta en Cajicá, Cundinamarca, y quien perdió la pierna izquierda como consecuencia del accidente.



La víctima y su abogado dicen que, tras el hecho, el conductor se fugó y, tuvieron que pasar dos horas para que el hombre se reportara ante las autoridades. No lo capturaron, y solo este lunes, después de más de dos meses, volvieron a tener noticia de él, en una audiencia de conciliación.



El conductor de la camioneta que atropelló a Castañeda, de acuerdo con el abogado penalista Saúl León, representante de la víctima, no habló en la diligencia. “A la audiencia no compareció la aseguradora, pero sí la abogada del investigado. Aunque en la conciliación suelen hablar las partes, el señor no intervino, solo habló su defensora, quien en un acto de falta de empatía cuestionó a mi clienta por no haber tramitado el cobro del seguro del vehículo como indemnización”, contó León.



Y agregó: “Yessica se sintió revictimizada. En la situación que ella está, después de haber perdido una de sus extremidades, ese reclamo es lo último que alguien espera”.



Debido a que luego del accidente a la mujer le tuvieron que amputar una pierna, se espera que Medicina Legal le haga una valoración. La audiencia de conciliación fue aplazada hasta que se conozcan esos resultados.

Para el abogado León, si bien la audiencia de conciliación es un paso importante en el proceso, pues este llevaba más de dos meses quieto, la pretensión de la defensa es que el caso llegue a manos de un juez.



“Nosotros buscamos que haya justicia, que se lleve a audiencia de imputación de cargos y sancionen a la persona que la atropelló y la dejó abandonada. Por supuesto que la indemnización, como medida de reparación, tiene que existir, pero lo que nos interesa es que haya justicia en este caso”, dijo el representante de Castañeda.

Así fue el accidente

Como contó EL TIEMPO en su momento, esa noche del 26 de diciembre de 2020, Yessica Castañeda salió de su casa en Cajicá hacia un restaurante en el que iba a cenar con su esposo.



Llevaba menos de 10 minutos caminando cuando sintió el impacto del vehículo, cuyo conductor no se detuvo a auxiliarla. En adelante, dice, todo es borroso. Durante casi dos horas estuvo tirada en un pastal al que salió expulsada después del choque.

La vía, en ese punto, es oscura y poco transitada.

Yessica Castañeda fue atropellada el 26 de diciembre de 2020. Foto: Archivo particular

La encontró un vigilante de una empresa cercana mientras hacía su ronda, linterna en mano. El hombre, cuentan, usó una chaqueta para hacerle un torniquete en la pierna y evitar que se siguiera desangrando, y llamó a la ambulancia para que llevara a la mujer al hospital.



Al ver que no llegaba al restaurante, su esposo, un joven conductor de camión, fue a buscarla en su casa y la de sus familiares. La llamó con insistencia hasta que le contestó un agente de Policía, que llegó al sitio después de que el vigilante encontró a la mujer.



El caso está rodeado de una falta de certezas. Ni la víctima ni su representante saben si cuando el hombre se entregó en la Policía le tomaron prueba de alcoholemia. “Además, es posible que en esas horas que duró fugado hayan cambiado de conductor y la persona que se entregó no sea la verdadera responsable del hecho”, dice el abogado Saúl León.



Aunque justo en el sitio del accidente estaba ubicada una cámara de seguridad de la concesionaria vial Accenorte, Castañeda asegura que, tras solicitar la grabación, la empresa la negó, argumentando que el aparato no servía.



Después del accidente, según recuerda Yessica, estuvo inconsciente hasta el 2 de enero, una semana después de los hechos. Cuando despertó, ya no tenía la pierna izquierda, que tuvieron que amputarle a la altura de la rodilla.



Para entonces, ya le habían hecho esa y otras dos cirugías: una en la mano derecha y otra en el rostro. “Mi niño tiene 3 años. Al principio se asustaba, ya ahorita no, pero pregunta qué me pasó”, cuenta Yessica, quien antes de ser atropellada trabajaba como operaria de producción en una empresa de circuitos para carros.



“Llevo todo este tiempo incapacitada, y mi recuperación es muy larga. Las operaciones corrieron por cuenta del seguro de la camioneta, pero eso ya llegó a su tope. Las citas de ahora las está cubriendo mi EPS”, cuenta.



Tiene que ir dos o tres veces por semana a Chía o Bogotá a que la examinen, y el dinero para pagar los recorridos en carros particulares sale de su bolsillo. Por ahora, la única forma que Castañeda tiene para moverse es la silla de ruedas. Aún no puede usar el brazo derecho, porque la lesión persiste, y sin este es imposible tratar con las muletas o un caminador.



“Esto ha sido muy duro. A nadie le hace falta algo que ha tenido. Yo tenía mi pierna y estaba bien. Ahora, en lugar de estar trabajando, me la paso en terapias”, cuenta.



A los dolores en el cuerpo, Castañeda suma la pérdida de visión en el ojo derecho. Y también tiene que lidiar con un proceso judicial que va lento, mientras el hombre que la atropelló sigue libre. “Yo espero que él asuma su responsabilidad. Un accidente le pasa a cualquiera, pero él me dejó botada”, dice Castañeda.



