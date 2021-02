Denuncian presunto caso de abuso sexual de dos menores en Sincelejo

Un nuevo caso de presunto abuso sexual de menores se denunció en el país, en específico, en la ciudad de Sincelejo.



Se trata de dos niñas que, en la noche de este lunes, habrían sido llevadas por dos jóvenes a un lote, en la zona rosa de esta ciudad en el departamento de Sucre.

La historia se conoció inicialmente gracias a las denuncias que en redes sociales publicaron algunas personas.



Una joven -quien pidió reservar su identidad- estaba en el restaurante frente a ese lote y presenció los hechos. Narró que pasadas las 7 de la noche llegó al restaurante con su madre para cenar y, cuando estaban estacionando su vehículo, fueron advertidas por la persona que cuida los carros de lo que sucedía.



"Salí a comer a un restaurante, apenas estábamos parqueando, uno de los señores que cuida los carro le dijo a mi mamá 'mire esos muchachos con esas niñas'. Yo me quedé asombrada mirando. Entramos al restaurante y yo seguía mirándolos todo el tiempo. Una de las niñas podía tener máximo 12 años y la otra 6 o 7 años, los tipos eran muchachos, 18 años más o menos", le contó a EL TIEMPO.

La joven continuó diciendo que en un momento vio cómo los jóvenes llevaban a las niñas a un lote que estaba solo, oscuro y vacío. "Ese lote se usa como parqueadero pero ahora en pandemia y entre semana hay menos gente y no había nadie parqueado ahí", dijo y añadió que cuando vio que entraron a ese lugar ella y su mamá llamaron a la Policía.



"Nos contestaron desde Montería, nos dijeron vuelvan a llamar y nos remitían a la Policía de Sincelejo pero otra vez contestaron de Montería, aunque en ese segundo momento nos tomaron los datos, les dijimos que se trataba de unas niñas y les relatamos más o menos sus edades, que eran menores de edad, y dijeron que mandaban a patrulla", explicó.



Pasados unos 10 o 15 minutos, contó, llegaron unos patrulleros quienes entraron al lote, relató la joven, y en ese momento la niña más pequeña salió corriendo.

"Supongo que los patrulleros les estaban diciendo a los jóvenes que se vistieran porque como que no tenían ropa, con ellos seguía la niña más grande. Pasados unos minutos uno de los jóvenes salió en ropa interior y el otro sí salió vestido. La niñita que había salido corriendo se devolvió a abrazar a la niña más grande y el policía la regañó, le dijo que por qué había salido corriendo", contó la mujer que presenció los hechos.



Luego de esto, uno de los policías se retiró un poco para conversar con la niña más pequeña y después volvieron a donde estaban los jóvenes y la otra niña.



"Se quedan a hablar, no alcancé a escuchar toda la conversación porque estaba en el restaurante, pero sí escuché que en un momento los tipos y las niñas empezaron a gritar 'por favor discúlpenos'. Estábamos parados viendo qué era lo que iba a pasar y cuando esperábamos que la Policía hiciera algo, vemos que salen los muchachos con las niñitas como si nada, y nos quedamos atónitos", narró la mujer.



Posteriormente, dijo la joven, el dueño del restaurante salió y habló con los Policías, "les decía que cómo era posible que no hicieran nada, nos quejamos de eso, y la Policía contestó que ellos no eran competentes porque se trataba de menores de edad y que eso era con Infancia y Adolescencia", contó.

La joven explicó que en su llamada a la Policía indicaron que las niñas eran menores de edad, por lo que dice no comprender por qué la institución no envió un equipo especial para estos casos para responder a la denuncia ciudadana.



"Nosotros llamamos diciendo que se tratara de menores, como van a mandar a unos patrulleros que no son competentes, sé que hay un procedimiento para esto. ¿Si la policía no es competente, entonces quién lo era?", expresó la mujer, quien dijo que nuevamente fue contactada por la Policía para ampliar la denuncia y tratar de ubicar a los patrulleros que atendieron la situación.

Esto sucedió hoy frente a mi restaurante, es visible la incapacidad de la @PoliciaColombia ante este caso. ¡No supieron qué hacer! Y se lavan las manos sacando excusas. La confianza en las instituciones cada día va para abajo. Fueron un par de NIÑAS. https://t.co/7gYrjvZbjC — Jairo Villadiego (@JairoVilladiego) February 3, 2021

Sobre estos hechos también habló en redes sociales Jairo Villadiego, dueño del restaurante desde el cual se denunció la situación.



Villadiego comentó: "Esto sucedió hoy frente a mi restaurante, es visible la incapacidad de la Policía ante este caso", añadió que por ahora la información que tienen es relativamente poca.



"Yo reaccioné para llamar al cuadrante porque fueron unos clientes los que alertaron de esto, cuando la Policía llega pues le dejamos el tema a ellos, confiando en que tenían la situación controlada y bueno, resultó siendo que no", le contó a este diario.



Sobre el caso, el coronel Juan Carlos Ramírez, comandante de la Policía de Sucre, dijo que están al tanto de la situación y recabando más información sobre los hechos. Expresó que aún no tienen una denuncia formal de la situación y que solo tienen las denuncias que se han hecho en redes sociales, a las cuales les están haciendo seguimiento.



"Por ahora sabemos lo que unas personas dicen pero no sabemos qué fue exactamente lo que pasó. Por supuesto, los niños tienen una especial protección pero toca manejar el debido proceso", comentó el coronel, quien dijo que esperan tener más información y avances en el transcurso del día.

