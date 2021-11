Denuncian amenazas de muerte del exnarco 'Mono Abello' en Santa Marta

A través de una denuncia ante la Fiscalía, Camilo Mario Dávila Villarreal denunció que José Rafael Abello Silva, conocido con el alias de Mono Abello, un exnarcotraficante de la Costa, lo golpeó y amenazó de muerte.



Los hechos se habrían presentado el 27 de octubre pasado a las 7:30 de la mañana en el sector Inca, dentro de la zona de El Rodadero, en Santa Marta, cuando un grupo de trabajo en topografía iba a tomar unas medidas de unos predios.



"Éramos cuatro personas las cuales íbamos a medir unos predios de las sociedad a la cual sirvo como representante legal: Inversiones Tayrona Gaira LTDA. El señor José Rafael Abello Silva nos pregunta qué íbamos a hacer, a lo cual yo respondo con amabilidad que nuestra labor correspondía a medir los predios, sin embargo Abello, quien estaba acompañado de otro individuo, procede a sacar un arma de fuego", señala la denuncia.



El relato de la víctima continúa diciendo que, mientras leía unos documentos, recibió un golpe en la cara: "siento un golpe en el ojo izquierdo, el señor José Rafael Abello me golpeó con el arma de fuego (...) no conforme con el golpe que me dio, me amenaza con matarme diciéndome que si en 24 horas no me iba de la ciudad me iba a matar".



De acuerdo con Dávila Villarreal, que se está recuperando de las heridas, la amenaza de 'Mono Abello' es por ser el representante legal de la Sociedad Inversiones Tayrona Gaira, "que fue despojada de tierras de propiedad ubicadas en Playa Inca".



Por la agresión, un fiscal le pidió al comandante de policía de Santa Marta que brinde protección policiva a la víctima, de cara a evitar agresiones futuras.



Por el momento, no se conoce una respuesta de José Rafael Abello a esta denuncia en su contra.

