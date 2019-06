Denuncian a hombre de relación poliamorosa de acoso sexual 

En medio del boom mediático por la decisión del Tribunal Superior de Medellín, que le concedió una pensión de sobrevivientes a dos hombres de una relación poliamorosa tras el fallecimiento de otro de los integrantes de la relación, otro debate comenzó a darse en redes sociales a raíz de una denuncia pública en la que se señala a Manuel Bermúdez, uno de los integrantes de esa relación, de acosar a un joven varios años atrás.

La denuncia la hizo el periodista Sergio Alzate, quien comentó que hace siete años, cuando era estudiante de periodismo en la Universidad de Antioquia, buscó a Manuel Bermúdez, uno de los activistas gay más reconocidos de Medellín, para que fuera una de sus fuentes en una investigación periodística que realizaba sobre el 'cruising' (sexo en espacios públicos) en Medellín.



Según narró Alzate, todo comenzó en el segundo semestre del 2012, cuando realizaba un trabajo para una de sus materias de ese semestre. Un profesor le recomendó buscar a Bermúdez, quien era conocedor del tema del reportaje que realizaba.

Uno de los días de diciembre de ese 2012, según contó Alzate, salió de rumba con sus compañeros de la Universidad, y a las 6 a. m. recibió un mensaje de Bermúdez preguntándole qué hacía despierto tan temprano: "me pareció raro pero le respondí que había salido con personas de la Universidad. Días después, comenzó a llamarme en varias ocasiones a horas similares, 5 ó 6 de la mañana".



Luego, cuando Alzate le preguntó a Bermúdez si podían hablar sobre el 'cruising' para su nota periodística,

Comenzó a decirme 'le doy la entrevista si se desnuda conmigo', 'le doy la entrevista si es en la cama con mis parejas' FACEBOOK

TWITTER

"Este man me estuvo diciendo que tenía que tener sexo con él para la entrevista. Incluso un día, como que me vio en las duchas de la piscina de la Universidad, después de que yo salí de nadar, me dijo: 'casi te robo para violarte'", recordó Alzate.



El acoso, dijo el periodista, duró unos dos meses, hasta que él decidió no volver a hablarle a Bermúdez y hacer su trabajo periodístico sin esa fuente. De hecho, comentó: "el día que habíamos cuadrado para la entrevista me dijo que tenía que ser en el apartamento de él. Ese día preferí no ir, hice mi trabajo sin él, ley del silencio, no le volví a hablar".



Sobre por qué decidió denunciar esto públicamente ahora, siete años después de lo que vivió, Alzate comentó que por esa época se preguntaba si lo que estaba pasando era su culpa, y tenía miedo.



"El tipo tenía todo un artefacto de manipulación, diciendo que yo era coqueto, que yo lo provocaba,… y uno termina atrapado en '¿esto será culpa mía, lo saludé muy confianzudo, no me estoy negando con demasiada vehemencia a sus pretensiones?', también pensaba 'yo quiero ser activista y si le respondo mal no seré activista'”, comentó el periodista.

Algunos de los mensajes que recibí en su momento de mi acosador. En los que me presionaba para tener sexo a cambio de la entrevista o en lo que le hablaba de violación o en los que admitía que es delicioso aprovecharse de borrachos. pic.twitter.com/pFX6qopIXK — Sergio Alzate (@ColorLenteja) 4 de junio de 2019

Pero a medida que los años pasaron, asegura Alzate, se cansó de que cada cierto tiempo el nombre de Bermúdez volviera a su vida al escucharlo hablar en medios sobre amor, respeto e igualdad, "un montón de cosas que no siento que él represente, cada que escucho eso pienso 'no, este man no es esto, es un acosador'".



Alzate también aseguró que para el momento en que vivió el acoso, pensaba que como él era un hombre gay, tenía que acostumbrarse a ese tipo de trato siempre, pero con el paso del tiempo comprendió que "siempre debe haber consentimiento". También dijo que en su momento sintió vergüenza y miedo.



"Lo que busco con esto es generar el debate. Que se alce la voz, que las personas empiecen a ponerle nombre y apellido a su acosador. En mi caso fue un acoso, y me molesta decirlo, 'leve'. Pero sé que no es una vaina solo de Manuel Bermúdez, en muchas universidades, en círculos de poder, en cualquier orientación sexual, hay gente así y personas como yo que en ese momento no sabían como lidiar con ese acoso", concluyó.

EL TIEMPO contactó a Manuel Bermúdez para conocer su respuesta ante esta denuncia, pero comentó que en el momento no iba a responder de fondo al asunto.



"En este momento tengo el tema del fallo del poliamor en la cabeza y no quiero hablar ofendido porque alguien se aprovechó del debate de la conversación para poner en la opinión pública esto", dijo Bermúdez, quien comentó que considera que, por el momento, la denuncia es "oportunista".

En este momento tengo el tema del fallo del poliamor en la cabeza y no quiero hablar ofendido porque alguien se aprovechó del debate de la conversación para poner en la opinión pública esto FACEBOOK

TWITTER

"Llegará el momento de responder, pero no será ahora. Estamos enseñados a que las redes sociales se han llevado a peleas personales. No recuerdo muy bien al compañero (Alzate), necesito tiempo para pensar en todo esto, cuando llegue el momento de hablarlo, será en los medios de comunicación", concluyó.

JUSTICIA