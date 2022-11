En su propia casa, un soldado habría abusado sexualmente de una menor de edad en la inspección de la Libertad, municipio del Retorno, en Guaviare.



(Lea también: Corte confirma condena contra excapitán de la Armada y depredador sexual).



De acuerdo con el Comando de la Vigésima Segunda Brigada de Selva, los hechos que son materia de investigación comenzaron cuando "dos soldados, en un presunto acto de desobediencia e indisciplina, abandonan su base de patrulla móvil e ingresan sin previa autorización a una vivienda del sector".



(Le puede interesar: Cárcel a mujer que, al parecer, grababa y vendía videos de abuso a su bebé).

El Ejército continuó diciendo, en un comunicado, que según las primeras indagaciones, "uno de los uniformados presuntamente realizó actos indebidos contra una menor que se encontraba en el lugar".



Tras conocerse de la situación, el comandante de batallón comenzó un acompañamiento a la menor y su familia para instaurar la denuncia contra el uniformado ante la Fiscalía General de la Nación Seccional Guaviare.



(Puede ser de su interés: ¿Puede llamar 'pedófilo asqueroso' a su presunto abusador en redes?).



Así mismo, el Ejército abrió una indagación disciplinaria contra el soldado y se ordenó compulsar copias ante la justicia penal militar.



Vale aclarar, no obstante, que por ley los casos de violencia sexual no tienen cabida en la justicia penal militar en tanto no son conductas que sean cometidas en ejercicio de funciones propias de los uniformados.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: