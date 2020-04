Denuncian a hombre que se estaría haciendo pasar por trabajador de ONU

A través de su cuenta de Twitter el abogado Julio José Orozco denunció que ha sido supuestamente víctima de suplantación por parte de un hombre que se identifica como funcionario de Naciones Unidas, ONU.



Orozco, en diálogo con EL TIEMPO, afirmó que hace un mes lo contactó la fundación que maneja los bienes del empresario José María Sierra, para informarle que “tiene unos documentos donde aparece su fotografía y su nombre "para cobrar unas facturas a la Fundación por parte de Andrés Gutiérrez”.

De acuerdo con el abogado, las personas de la Fundación se dieron cuenta que podrían estar siendo víctimas de una estafa y que por eso lo habían contactado.



Orozco señaló que en su momento se interpuso la demanda. Dijo que hace unas horas lo contactó otra persona que indicó que Gutiérrez se presenta como un alto funcionario de Naciones Unidas, y que utilizando su nombre y cara, falsea su condición laboral. "Para dar credibilidad utiliza nuevamente mi nombre y me involucra como un alto funcionario de ONU", dijo.



De acuerdo con el jurista, dentro de la dinámica, el presunto estafador empezó a solicitar altas sumas de dinero.



“Como estamos en plena crisis del Covid -19 y la administración de justicia no está disponible en el vigor que uno la necesitaría en este momento, pues tuve que hacer las denuncias en mi cuenta de Twitter”, señaló el reconocido abogado.

Se necesita que la respetable y muy apreciada @MisionONUCol se pronuncie respecto de las más de 30 denuncias por estafa, abuso de confianza, suplantación y acoso que existen hoy contra quien se presenta como su delegado, Andrés Gutiérrez: pic.twitter.com/OVoAr7syMT — Julio José Orozco  (@JulioOrozco1977) April 17, 2020

El abogado aseguró que a raíz de su publicación se han conocido otro tipo de denuncias contra Andrés Gutiérrez: “más de 40 niñas de una reconocida universidad lo han denunciado por presunto acoso sexual”.



Orozco dijo que aparentemente el hombre se presentó como profesor y estuvo realizando algunas monitorias en una Universidad el año pasado.



De acuerdo con el abogado, en la mañana de este viernes se conocieron varios videos en los que aparece en la Presidencia de la República, “presentándose como un alto funcionario de la ONU”. Inlcuso, según dijo Orozco, Gutiérrez tiene fotos con el presidente Iván Duque para avalar sus actividades.



Al abogado Orozco, quien afirma que no conoce a Gutiérrez, le llama la atención que “el hombre se ve en los videos y fotos muy joven, aparte de ser un estafador y suplantador de un gran talante”, puntualizó.



EL TIEMPO estableció que varias personas, que se declaran afectadas por las presuntas actividades de Andrés Gutiérrez abrieron un grupo de WhatsApp donde están compartiendo información y alertando a través de sus redes sociales de las actividades del supuesto estafador.



De acuerdo con la información brindada a este diario por algunos presuntos afectados, en conversaciones de WhatsApp Gutiérrez afirma desde 2016: “yo represento al UN Major Children and Youth en América Latina y el Caribe, este es el espacio oficial de la niñez y juventud en las Naciones Unidas”.



Bajo esa cortina, Gutiérrez participó en varias conferencias en universidades de Bogotá.

Yo también fui víctima del acoso y engaño de Andrés, trabajo conmigo en el IDU y hablo en nombre de la ONU para engañar a muchas personas y también me mando mensajes haciéndose pasar por el director del CIDER de Los Andes. — Paula Bedoya (@PaulaBedoyaS) April 17, 2020

Testimonios de otros afectados

En sus redes sociales Andrés Gutiérrez ha publicado fotos con personajes de la vida nacional, como el presidente Iván Duque y funcionarios de la pasada alcaldía de Bogotá.



Camila Fierro, ingeniera civil, quien dirige la fundación 'Ya Tengo Donde Escribir' -donde se hacen cuadernos con cajas de cereales y hojas recicladas, y quien además es embajadora de OYW y Emprendete, y Global Shaper dejóvenes del foro económico mundial-, relató a este diario su experiencia con Andrés Gutiérrez.

"Lo conocí en noviembre del año pasado, coincidimos por mi labor y después de unos días de trato me ofreció trabajo. Ser directora de ONU en el tema de niñez y juventud, ofrecimiento que me alegró e ilusionó mucho".



Camila, señaló que ella le había insistido en que la llevará a su oficina, y "un día, me llevó a la sede norte de ONU. Al mediodía, entró sin ningún problema, firmamos unos papeles de amistad, pero nunca me llevó a su puesto de trabajo", puntualizó.



Dijo que con dos amigos en común, que conocen a Gutiérrez, empezaron a unir cabos y llegaron a la conclusión "de que es un mitómano. Pero con un poder de convicción, el año pasado lo acompañé a una conferencia que dictó ante 300 personas en una empresa y fue sorprendente su manera de expresarse".



Este diario sigue buscando una respuesta de Naciones Unidas y de dos universidades, donde Gutiérrez dictó conferencias para contrarrestar la información.



De igual forma, se le ha marcado en varias ocasiones a Andrés Gutiérrez para conocer su posición frente a las denuncias en su contra, pero su número de celular se encuentra apagado.



