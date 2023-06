El presidente del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), Gilberto Rondón, fue denunciado ante la Fiscalía por el delito de cohecho por dar u ofrecer porque supuestamente en la entidad que lidera se están entregando cargos por medio de mermelada.



"Yo tengo que contribuir que las reformas del Gobierno salgan adelante. Yo no sé si esos representantes hayan recibido esos puestos o no porque yo no tengo la cuenta, pero lo que sí sé es que ellos tendrían derecho porque estamos en una democracia pluralista y participativa. El que gana las elecciones gobierna con su gente", dice en la denuncia, basada en declaraciones que Rondón dio a W Radio el pasado 6 de junio.



En medio de ello estaría el Partido Liberal, pues para que al Ejecutivo le aprueben las reformas en el Congreso de la República, se estarían recibiendo en el FNA 250 hojas de vida para cargos apetecidos por dicho partido.



Cámara de Representantes. Foto: Prensa Julián Peinado

Según el medio radial, hace tres semanas hubo un encuentro entre representantes del Gobierno y liberales, en el cual habría estado el presidente del Fondo Nacional del Ahorro, quien supuestamente les pidió a los congresistas apoyar las reformas de la salud, laboral y pensional a cambio de los puestos.



Algunos de los congresistas mencionados en esta polémica y que al parecer entregaron varias hojas de vida están Mauricio Gómez, Fabio Amín, Juan Pablo Gallo y Miguel Ángel Pinto.



Daniel Briceño, abogado. Foto: Twitter Daniel Briceño

Entre los fundamentos presentados por el abogado Daniel Briceño está el artículo 407 del Código Penal, el cual dice que quien "dé u ofrezca dinero u otra utilidad a servidor público, en los casos previstos en los dos artículos anteriores, incurrirá en prisión de 48 a 108 meses, multa de 66.66 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 144 meses".



Por el momento, la denuncia presentada en el ente acusador aún no tiene un radicado para la respectiva apertura de la noticia criminal, lo que después permitirá la asignación de un fiscal.



A nivel disciplinario, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación contra funcionarios por determinar el pasado miércoles, al indicar que su objetivo es determinar "la ocurrencia de la presunta conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad".



Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

