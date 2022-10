Este miércoles, María Camila Anaya radicó una denuncia penal en contra de un hombre identificado como Guillermo Benítez que según ella, la acosó sexualmente en un baño de un centro comercial de Montería, Córdoba.



Así también lo hizo otra persona, quien en la mañana se acercó a la Fiscalía General de la Nación para denunciar al mismo hombre. Las noticias criminales abiertas en el ente acusador por el delito de acoso sexual tienen como punto de partida un video compartido en redes sociales en el que María Camila grabó la cara del hombre señalado minutos después de lo ocurrido.



En la grabación se ve que el presunto acosador es abordado por algunos mototaxistas que están en el centro comercial, así como por el vigilante del establecimiento y dos policías. De acuerdo a la denuncia pública, las autoridades dejaron ir a este hombre porque no había ninguna prueba en su contra.



El episodio se dio el pasado lunes hacia las 8:00 de la noche, cuando la mujer entró al baño y vio en el piso la mano de un hombre: "Esta persona asoma su cabeza e intenta con fuerza abrir la puerta donde yo me encontraba, yo intento patearlo pero él insiste, esto dura como un minuto y medio, donde estaba completamente desesperada, luego entra otra muchacha".



Siguiendo su relato, en ese momento hubo gritos y el hombre salió corriendo, pero fue detenido por varias personas. De ahí fue puesto a la merced de la Policía, pero como no había pruebas lo dejaron libre.



Así mismo, contó que le dijeron "que no hay delito porque no alcanzó a tocarme, sé que no va a pasar nada y además dejo en claro mi inconformismo con el centro comercial Alamedas, porque no supieron manejar la situación, nunca me sentí apoyada por ellos, siempre estuve desprotegida”, dijo.



La mujer acudió ante el departamento de seguridad del centro comercial para que le permitieran ver las cámaras, y aunque según su relato en las grabaciones se ve cómo pasa del baño de hombres al de mujeres, afirmó que no le dieron una copia porque no tenía una orden judicial.



Ahora, con la denuncia radicada, se espera que el ente acusador actúe y esclarezca los supuestos acosos que de acuerdo a otras mujeres, no es el único que este hombre comete. Y es que una vez María Camila Anaya comentó su caso en Instagram, empezaron a aparecer historias que señalaban a esta persona como abusador sexual.



Sobre la segunda denuncia no se conocen los pormenores, sin embargo, este diario conoció que ambos casos están en manos del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la capital de Córdoba.



Este tipo de situaciones pueden ser puestas en conocimiento de personas expertas a través de varios medios. Uno de ellos es la línea gratuita 155, que sirve para que mujeres de todo el país hablen con profesionales sobre diversas violencias por las que pasen. Otra vía es la línea 123.



