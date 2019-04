El 21 % de los vigilados con brazaletes había cometido hurtos

Esta semana la Policía de Tránsito de Bogotá reveló el caso de un conductor de una aplicación de transporte que, aunque tenía medidas de restricción a la libertad por delitos de hurto calificado y porte ilegal de armas, y contaba con la vigilancia de un brazalete electrónico, se encontraba en la calle prestando este servicio para una reconocida plataforma digital. El conductor fue detenido en el aeropuerto El Dorado cuando en un operativo de control de la Policía fue sorprendido con documentos falsos.

Casos como el suyo vuelven a llamar la atención sobre qué tan efectivos son los brazaletes y dispositivos de vigilancia electrónica para controlar a quienes tienen casa por cárcel. De las 4.943 personas que están siendo vigiladas con brazaletes electrónicos en el país, el 12,63 por ciento son reincidentes, es decir, ya habían cometido delitos y fueron nuevamente condenados.



La vigilancia efectiva sobre quienes tienen dispositivos electrónicos es clave ya que de los 8.021 delitos que esta población ha cometido, el 21,4 % corresponde a hurtos. El segundo delito más cometido por los beneficiarios de estos dispositivos es el tráfico y porte de armas, con 1.450 casos; seguido por el homicidio, con 1.083 casos, y el tráfico y porte de estupefacientes, con 967 delitos.



Aunque las reglas para recibir un brazalete electrónico y mantener ese beneficio son claras, la vigilancia sobre su cumplimiento no es efectiva.



Los jueces de conocimiento (en los casos de los condenados) o los de garantías (para los sindicados) son los que establecen a quiénes se les otorga la vigilancia con brazaletes. Los jueces evalúan requisitos formales como que el beneficiario tenga una pena menor a 8 años de prisión, no haya sido condenado por un delito en los últimos 5 años, y no haya cometido delitos graves como genocidio, desaparición forzada, terrorismo, tortura, violencia sexual entre otros.



Mantener el brazalete depende de que el vigilado tenga un buen comportamiento y no se salga del perímetro permitido, pero no hay formas efectivas para verificar esas obligaciones.

Así, aunque el 60 por ciento de delitos cometidos por quienes usan brazaletes tienen un alto impacto en la seguridad ciudadana, el Inpec no cuenta con suficientes funcionarios para controlar estos dispositivos. El Centro de Reclusión Virtual del Inpec (CERVI), según fuentes de ese instituto, cuenta solo con 45 guardianes al día que vigilan a los casi 5.000 beneficiarios de dispositivos electrónicos.



Según un estudio que publicó la Contraloría General el año pasado, de 2.300 alarmas que se disparan a diario por posibles irregularidades (como el corte de correas, apertura del sistema GPS, o pérdida de la comunicación porque el beneficiario se sale del perímetro permitido), las autoridades sólo están atendiendo el 17 por ciento.



Con estas cuentas la Contraloría ha dicho que aunque estos dispositivos le cuestan unos 84,7 millones de pesos al Estado cada día, de ese pago sólo se está justificando el 23,6 por ciento pues la mayoría de alarmas no alcanzan a ser atendidas por el personal del Inpec. En los últimos nueve años, los dispositivos electrónicos le han costado al Estado 209.061 millones de pesos, pese a que no está claro que estén sirviendo para vigilar realmente a los responsables de delitos.



EL TIEMPO conoció un informe de la Contraloría en el que se reporta un hallazgo reciente sobre irregularidades con brazaletes. El caso se inició porque el año pasado la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) suscribió un contrato con la Operación de Bolsa Mercantil para adjudicar la operación ininterrumpida de 5.300 brazaletes hasta el 31 de diciembre. El elegido fue la Unión Temporal Tecnología Avanzada a la que se le pagaron $ 16.830 millones. En una visita al CERVI la Contraloría encontró que al menos 1.429 dispositivos activos en la plataforma, no reportaban su ubicación en tiempo real, es decir, no funcionaban.



Otro problema de los brazaletes es que siguen siendo pocos para el número de personas que cuentan con el beneficio de casa por cárcel. Sólo el 7, 55 por ciento de las 65.423 personas que hoy tienen detención domiciliaria son vigiladas con estos dispositivos.

Los que incumplen el uso de brazaletes

Aunque no hay una estadística oficial sobre cuántos de los vigilados con brazaletes pierden ese beneficio por salir de los perímetros permitidos, o por cometer nuevos delitos, la violación a esas medidas es frecuente.



Este jueves la Policía de Cundinamarca capturó a 21 personas dedicadas a ingresar estupefacientes a cárceles, escondiendo la droga en sus partes íntimas. Entre los capturados por lo menos cuatro portaban brazaletes del Inpec y tenían antecedentes por hurto, tráfico de drogas, secuestro, extorsión y porte ilegal de armas.



En enero, un hombre de 23 años que tenía casa por cárcel y portaba un brazalete fue detenido cuando en medio de un entierro sacó un arma nueve milímetros e hizo varios disparos al aire. Aunque el hecho no dejó ningún herido, contra el joven se abrió otro proceso por porte ilegal de armas.



Y el año pasado, en medio de operativos en zonas de rumba en el sur de Bogotá, la Policía encontró en un establecimiento en Bosa a un DJ que portaba un brazalete del Inpec.



