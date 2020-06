Ordenan libertad para dos involucrados en atentado al Andino

Una jueza de Bogotá ordenó la libertad de Cristian Santiago Sandoval y César Andrés Barrera, investigados por el atentado en el Centro Comercial Andino, que se dio el 17 de junio del 2017 y por el cual murieron tres mujeres.

El juzgado quinto de garantías ordenó su libertad por vencimiento de términos, decisión que fue apelada por la Fiscalía General y la Procuraduría.



La jueza consideró que ya han pasado más de 506 días sin que se haya iniciado el juicio oral en contra de los procesados por esos hechos, por lo que los términos estaban vencidos.



Sandoval y Barrera se encuentran detenidos desde julio del 2017. En esa época, la Fiscalía argumentó que Sandoval, a quien le imputó los delitos de concierto para delinquir y terrorismo, integraba el Movimiento Revolucionario del Pueblo (Mrp) –un grupo urbano señalado de estar detrás del atentado y de tener nexos con el Eln–, y era quien supuestamente confeccionaba los artefactos explosivos.



En el 2017, ocho personas fueron capturadas en total por estos hechos.



El fiscal del caso apeló la decisión y señaló que la juez del caso que otorgó la libertad “tiene una confusión total” sobre lo que es la causa razonable para pedir el aplazamiento de una audiencia y una maniobra dilatoria que podría afectar el proceso.



El funcionario judicial cuestionó que la decisión de la juez “fue confusa, difusa e inentendible” y desconoció que el delito de rebelión por el que fueron acusados permanece en el tiempo.



“La decisión de la juez no es acertada y en la misma no sustenta en que basa su decisión. Aplica dos artículos que no se pueden aplicar a la vez”, señaló el fiscal a lo que la juez le llamó la atención quien le pidió no hacer señalamientos “desobligantes”.



“Ataque mi decisión, está en su derecho, pero no haga calificativos sobre la persona que la tomó”, pidió la juez.



El fiscal avanzó en su argumentación y señaló que no están de acuerdo con la interpretación de que pasó el tiempo establecido desde la presentación del escrito de acusación y no ha iniciado el juicio.



Dijo que por ejemplo no tuvo en cuenta que se perdieron 49 días ante la insistencia de la defensa sobre presuntas irregularidades en la acusación y que esto en realidad no era cierto.



Señaló que la defensa acudió a recursos que alargaron el proceso y aunque no dijo que eran maniobras dilatorias si afectaron el avance del caso.



Este miércoles se desarrollará también la audiencia de solicitud de libertad contra otros dos involucrados: Andrés Bohórquez y Lizeth Rodríguez.



JUSTICIA