Defensa del presidente Petro pide que Nicolás Petro declare en caso de financiación 

El abogado Mauricio Pava Lugo, quien representa al presidente Gustavo Petro reiteró ayer, ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que se cite a declarar a Nicolás Petro sobre la financiación de la campaña presidencial.



(Le sugerimos leer: Emiten circular azul contra feminicida canadiense de Laura Isabel, quien huyó a Turquía)

El objetivo de la declaración de Petro hijo, es aclarar las dudas presentadas por los congresistas Paola Holguín, Jota P. Hernández y Christian Garcés, sobre el tema.



(De seguro le interesa leer: Necropsia de Dilan Santiago Castro fue presentada por Medicina Legal: murió por asfixia)



El abogado Pava recordó que a la fecha se encuentran abiertos dos procesos frente al desarrollo de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia.



Uno de esos procesos refiera a las declaraciones de Nicolás Petro sobre la financiación que no terminó en un preacuerdo con la Fiscalía, por lo que el proceso contra el exdiputado avanza en el ente investigador.



(Le sugerimos leer: Policía pone en marcha la Patrulla Aérea Multipropósito, ¿cuál será su función?)

Facebook Twitter Linkedin

Barranquilla, Colombia, 11 de Enero de 2024. Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, asistió este jueves a la audiencia de acusación solicitada por la Fiscalía, dentro del caso que se le sigue por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, en el cual la defensa pidió una nulidad de lo actuado, petición que rechazó el juez del caso. Sin embargo, la Fiscalía alcanzó a imputarle cargos. Foto Vanexa Romero/ETCE. Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo

De hecho, la semana pasada durante el la diligencia que desarrolló Nicolás en la Comisión de Acusaciones pidió que se le permita hablar en dicha Comisión cuando le definan si el interrogatorio que rindió en agosto ante la Fiscalía es o no válido.



Esto porque el representante legal de Petro señaló que no debe tenerse en cuenta, ya que se hizo en el marco de un proceso de colaboración que finalmente se frustró.



(Lo invitamos a leer: Debajo de la cama, dentro de viejo rancho, ubican centro de acopio del 'clan del Golfo')



En esa diligencia, el abogado Pava advirtió que su cliente no puede ser investigado dos veces por los mismos hechos, y que, por ende, tienen que acumular uno de los casos que se siguen contra el jefe de Estado relacionados con presuntas irregularidades en la financiación de su campaña.



Redacción Justicia:

En X: @JusticiaET