Tal como lo anunció el periódico EL TIEMPO durante la mañana de este martes 8 de agosto, David Teleki, abogado de Nicolás Petro en el caso del ingreso irregular de dineros en el Atlántico, solicitó que se suspendieran los testimonios de algunas personas involucradas en la campaña presidencial de Gustavo Petro.



Según un correo electrónico enviado a la Procuraduría, la defensa sentenció que habían desistido de la declaración testimonial del "señor Camilo Burgos y de otros testigos solicitados", entre los cuales se encuentra el nombre de Ricardo Roa.



El ahora presidente de Ecopetrol fue gerente de campaña presidencial durante la contienda de 2022.

Gustavo Petro y Ricardo Roa., Foto: Archivo Particular

Sin embargo, luego de las declaraciones entregadas por Nicolás Petro, en las cuales aceptó que recibió altas sumas de dineros irregulares, Roa se pronunció en diálogo con Blu Radio.



Dentro de su versión, Roa señaló que junto con el presidente Petro se esforzaron en que no entraran dineros de naturaleza desconocida y que se implementaron varias conductas para evitar dicho acontecimiento.



"La única persona autorizada para reclutar, para gestionar, para firmar contratos, para abrir sedes, para autorizar publicidad, era el director nacional de la campaña, por eso nunca hubo más gerentes locales y ni regionales", aseguró el presidente de Ecopetrol refiriéndose a Nicolás Petro.



No obstante, es importante resaltar que en una entrevista previa hecha por la revista Semana a Nicolás Petro, el diputado del Atlántico dijo que ni su padre ni el gerente de la campaña, Ricardo Roa Barragán, sabían del ingreso de dineros procedentes de Santander Lopesierra, conocido como el 'Hombre Marlboro', y de Gabriel Hilsaca.

"Ni mi papá ni el gerente de la campaña, Ricardo Roa, sabían de los dineros que recibimos Daysuris y yo de Santander Lopesierra y de Gabriel Hilsaca. Obviamente, no sabían que parte de esos aportes yo los utilizaba para la campaña. Es importante hacer esa aclaración, pero hay algunas circunstancias", señaló Petro Burgos.



La investigación seguirá su curso en la Fiscalía, en donde serán llamados a declarar al menos 10 personas que estarían involucrados en la denuncia hace en contra del hijo mayor del presidente Petro por corrupción.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

