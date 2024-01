Habla defensa de Laura Sarabia: ‘Quedó claro que no ordenó ningún polígrafo’

Cerca de dos horas demoró en la Fiscalía la indagatoria de Laura Sarabia, dentro del caso por el uso del polígrafo a Marelbys Meza, quien fue la niñera de su hijo.



A la salida de la diligencia, el abogado de la hoy directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Jorge Mario Gómez, señaló que solicitó desde el año pasado el interrogatorio rindió esta mañana la funcionaria, además renunció al derecho a guardar silencio.

Laura Sarabia, directora del DPS, en compañía de su defensa. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

El abogado señaló que la Fiscalía General de la Nación tiene los elementos suficientes para concluir "que no existe una sombra de duda en la conducta de Laura Sarabia".



Destacó la defensa que solicitaron que la diligencia fuera rendida con la reserva propia de la Convención de Belém do Pará conforme al caso que, por violencia política, monitorea la CIDH desde septiembre del año pasado.



“Dos cosas han quedado en claro, que Laura Sarabia no ordenó ningún polígrafo y que los autorizados cumplieron con rigor los protocolos establecidos en la ley, con completo respeto por los derechos y las dignidades de las personas. Muchísimas gracias”, dijo la defensa .

Laura Sarabia, antes de ingresar a la indagatoria. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

EL TIEMPO conoció que en la diligencia se entregaron 17 elementos probatorios por parte de la defensa y estos fueron recibidos por la Fiscalía.



Las pruebas tiene que ver con información relacionada con protocolos de seguridad, el además de rol que ella tenía como jefa de gabinete.

Antes de arrancar la diligencia, Sarabia leyó un comunicado en el que aseguró que "desde el primer día he estado en total disposición de atender los requerimientos de cada una de las autoridades competentes”.



Y adelantó que en la indagatoria respondería “todas y cada una de las preguntas de la Fiscalía y así poder despejar cualquier duda que tengan los investigadores”.



“No ordené, no podía hacerlo y no fue iniciativa mía ningún polígrafo. Tengo el convencimiento y la certeza de que la Jefatura de Protección Presidencial actuó conforme a la ley y fueron respetuosos de la libertad y dignidad de las personas”, dijo Sarabia.

El año pasado, la exniñera del hijo de Sarabia fue llevada a una sala en la que le practicaron la prueba de polígrafo, tras la pérdida de cerca de 4.000 dólares de la casa de la funcionaria. El caso se registró a finales de enero de 2022.



Y aunque algunos altos funcionarios sostienen que en todo momento se le garantizaron los derechos a Meza, ella señaló que se sintió secuestrada durante ese trámite.

