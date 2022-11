En la tarde de este miércoles, la abogada de Álvaro Córdoba reaccionó a la postura que mantuvo el Gobierno Nacional de ratificar la extradición a Estados Unidos de su cliente.



En concreto, la penalista dijo que respeta lo decidido por el presidente de la República, Gustavo Petro, pero que no lo comparte, y que por eso seguirá ejerciendo la defensa de su apoderado conforme lo dicte la ley.



"La decisión del señor Presidente de la República es eminentemente política,

pero no es armónica con el compromiso público que hiciera en campaña y al

inicio de su mandato, de revisar la extradición con los Estados Unidos de

América", expresó la abogada.



Así mismo, insistió en que Álvaro Córdoba, detenido en febrero de este año en Medellín, es inocente del cargo por narcotráfico que le señala una corte de Nueva York.



"Es hermano de una senadora de la República combativa ideológicamente, distinta, y por lo mismo, no resulta extraño que en esos señalamientos esté involucrado ese ingrediente político que precisamente es el que caracteriza la llamada 'conveniencia nacional' de la entrega, que en este caso no ha sido precisada", fueron otras de las palabras de la abogada.



Noticia en desarrollo...

