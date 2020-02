¿Declaración de Merlano puede ser usada en procesos en Colombia?

En noviembre de 2018, la Fiscalía le pidió a la exsenadora Aida Merlano que hiciera una matriz de colaboración con la información que iba a entregar a las autoridades como parte de un acuerdo de cooperación.

Ese día los fiscales se trasladaron a la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, donde se encontraba detenida Merlano por petición que ella hizo a través de una llamada telefónica. Sin embargo, no se pudo avanzar porque ella manifestó que iba a hablar de personas con fuero, por lo que se programó un nuevo encuentro con un fiscal delegado ante la Corte Suprema. En dos ocasiones Fiscales de la delegada fueron a reunirse con ella pero no fueron recibidos.



Ahora, el panorama con sus recientes declaraciones no se aclara, pues no pareciera un hecho poder acceder a esas versiones para que puedan ser usadas como prueba judicial en un proceso penal en Colombia.



El fiscal general encargado, Fabio Espitia, señaló que las afirmaciones en los medios de comunicación desde Venezuela “no tienen el principio de relevancia alguna para la Fiscalía, salvo que ella aporte medios de convicción suficientes para que se pueda considerar que hay una noticia criminal sólida”.(Le puede interesar: Uribe dice que Merlano fue ‘manipulada’ por el régimen de Maduro)

Igualmente, sostuvo que la Fiscalía no puede acceder a ningún tipo de información que esté en poder de un gobierno que no es reconocido por Colombia. En tal sentido, a juicio de la Fiscalía habría que esperar que ella regrese a Colombia para que entregue las versiones formales del caso.



El abogado Iván Cancino sostuvo que no se pueden usar la versión de Merlano “ni siquiera como prueba trasladada” y que no tiene un valor de testimonio o de declaración legal.



“Para usarla en Colombia se requiere que la Fiscalía o la Corte Suprema, dependiendo del proceso, vaya y reciba la entrevista o la declaración jurada. Y no hay un mecanismo que la obligue a declarar, es si ella quiere o por videoconferencia con colaboración judicial”, indicó.



(Lea también: 'No estaba fugada; a mí me secuestraron': Aída Merlano en Venezuela)



Sin embargo, añadió que como Colombia no reconoce al gobierno de Venezuela, no se podría acudir a la colaboración judicial, pues sucedería lo mismo que el proceso de extradición, el cual -según funcionarios del Gobierno Nacional- se pediría a Juan Guaidó.

Lo que ha dicho debe ser verificado. Suena a imposible en relación con el Presidente y otros dignatarios. Pero debe intentarse FACEBOOK

TWITTER

El abogado Francisco Bernate dijo que el video que está en los medios de comunicación puede ser considerado “un documento que en la medida en que involucra a personas en la posible comisión de delitos, es un criterio orientador o un criterio iniciador de una investigación”.



Añadió que la Fiscalía podría acudir a la cooperación judicial para obtener la copia del video auténtica para “evaluarlo integralmente y -en cualquier caso- con lo que ya circula en las redes y en los medios, puede abrir una investigación por su propia cuenta así no medie la colaboración de las autoridades venezolanas”.



(Lea también: Gobierno rechaza acusaciones de Aída Merlano)



El penalista Marlon Fernando Diaz indicó: "cualquier versión que rinda un potencial testigo de un hecho o víctima o quien tenga información útil para una investigación, mediante entrevista, exposición, declaración jurada, por un medio de comunicación o en cualquier escenario, siempre podrá ser usada en un proceso penal, e inclusive, a partir de estas versiones puede abrir líneas de investigación para verificar si esos hechos revisten o no las características de un delito"



Y añadió que esto ya está probado hasta el punto que por ejemplo "para impugnar la credibilidad de un testigo se puede usar cualquier manifestación anterior, incluidas las hechas a terceros, como pueden ser las autoridades judiciales de otro país".



El penalista Gilberto Gómez indicó que la Fiscalía podría tomar la información de Merlano como datos tomados de medios abiertos y con ello poder empezar una indagación para avanzar en un proceso de verificación de lo que ella manifiesta.



“Naturalmente que se requiere profundizar en lo dicho por ella, específicamente sobre corrupción electoral y en contratación. Lo que ha dicho debe ser verificado. Suena a imposible en relación con el Presidente y otros dignatarios. Pero debe intentarse”, dijo Gómez.



Redacción Justicia

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com