Juristas dicen que recusación contra fiscal Barbosa no prosperará

El caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez –que hasta hoy llevaría la Corte Suprema de Justicia– por soborno a testigos y fraude procesal en el que el senador Iván Cepeda es reconocido como víctima sigue levantando polémicas.



Ante la decisión –que se notificaría hoy– de que el proceso pasaría ala Fiscalía General, Cepeda se pronunció y afirmó que acata la decisión del tribunal, pero advirtió que recusará al fiscal general, Francisco Barbosa, y a la vicefiscal Martha Mancera.

Para el senador del Polo Democrático, las cabezas de la Fiscalía podrían influenciar el proceso, de allí parte su recusación.



EL TIEMPO consultó con varios expertos y juristas sobre los alcances del anuncio del senador. ¿Debe Barbosa declarase impedido? Estas fueron sus respuestas.



Claudia Patricia Orduz, profesora de la Universidad Libre, aseguró: "Lo que ocurre con este proceso es que al perder su fuero, Álvaro Uribe es procesado como cualquier ciudadano, entonces el fiscal competente no es el fiscal general, luego no tendría que declararse impedido porque no va a conocer ese caso".



José Fernando Mestre, director de derecho penal de la Universidad Javeriana, señaló que las causales de impedimento y recusación son taxativas.



"No sé si el Fiscal se ha pronunciado en concreto sobre el caso. O si se puede hablar de la existencia de una amistad. Tiene que ser una amistad íntima entre el Fiscal General y el procesado, en este caso el expresidente Uribe", dijo Mestre, quien señaló que tendría que ser "una amistad que le impida ser imparcial y eso debe estar demostrado".



Si lo recusan, aseguró el académico, lo resuelve la sala plena de la Corte Suprema.



El jurista señaló que la norma lo que dispone es que si prospera la recusación, continuará conociendo la actuación el vicefiscal, que en este caso, de acuerdo por lo dicho por Cepeda, también sería recusada, y aplicaría el mismo procedimiento.



Por su parte, Camilo Burbano, abogado penalista, señaló que en principio Barbosa no tiene por qué declararse impedido porque no es el fiscal del caso.



"El antecedente es el caso de Néstor Humberto Martínez, que fue apartado por el caso Odebrecht y se nombró a un fiscal ad hoc. Pero en este caso no creo que Barbosa se declare impedido porque las causales son muy claras y solo se aplican al fiscal que conoce directamente del asunto", aseguró



Jaime Arrubla, exmagistrado de la Corte Suprema, señaló que si el fiscal Barbosa va de alguna manera a conocer del caso, directa o indirectamente, habría que ver si hay causal de impedimento.



"¿Yo me pregunto cuál sería esa causal? ¿Que fue ternado por el Presidente (Duque), y que el presidente es del Centro Democrático? No veo que eso sea una causal para apartarlo", afirmó, al recordar que las causales de impedimento son tener parentesco, grado de afinidad, relación. "No veo cuál es por la que Cepeda dice que se debería declarar impedido.", puntualizó.



Burbano señaló que si es por el vínculo con el Centro Democrático, no cree "que eso sea causal de impedimento. Las causales de impedimento buscan que uno sea independiente", y se cuestionó: ¿Pero aquí en qué está afectada la independencia, que se acomode a una de las causales?, por lo que reiteró que "tendría que explicar más el doctor Cepeda".



