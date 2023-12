Estas son las ocho personas contra las que declarará Day Vásquez en caso Nicolás Petro

La Fiscalía General de la Nación ya tiene armada la matriz de colaboración que se ofreció a dar Day Vásquez para declarar como testigo no solo contra su expareja Nicolás Petro Burgos, sino contra otras personas salpicadas en el caso por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.



Entre los nombres, eso sí, no aparece por ningún lado el del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Así las cosas, EL TIEMPO conoció que contra quienes se comprometió a declarar Vásquez a cambio de obtener un principio de oportunidad por dos años que la libre de ser juzgada por este escándalo son Pura Varela, Blanca Isabel Gutiérrez Zuleta, Jhonatan Cabrales, Gustavo de la Ossa, Raúl Lacouture, Pedro Name y César Emilio Vásquez.



Este último nombres es el tío de Day Vásquez, a quien el fiscal del caso, Mario Burgos, nombró en la imputación contra Nicolás Petro porque al parecer fue a quien le entregó 696 millones de pesos para la compra de una mansión en Puerto Colombia, Atlántico.



Organigrama presentado por la fiscalía en la audiencia solicitud de medida de aseguramiento de Nicolás Petro y Day Vásquez. Foto: Captura de pantalla

Los otros salpicados

Blanca Isabel Gutiérrez. Foto: Suministrada por autoridades

La matriz de colaboración también compromete a Blanca Isabel Gutiérrez Zuleta. Ella fue mencionada en anteriores audiencias en el capítulo de ocultamiento de bienes, pues a su nombre apareció el carro Mercedes Línea E-200 avaluado en 200 millones de pesos, y que en chats entre Petro Burgos y Vásquez hablaron de comprarlo.



En cuanto a Jonathan Cabrales, Vásquez pactó hablar en su contra por el delito de falsedad en documento privado, mientras que con Pura Varela aceptó declarar por violación de datos personales. Es de recordar que la expareja de Petro Burgos fue imputada por este último delito, así como por lavado de activos, cargos que no aceptó.



El de violación de datos personales se lo leyó el fiscal Mario Burgos porque habría estado inmersa en el hackeo al celular de Laura Ojeda, actual pareja de Nicolás Petro, con el fin de obtener información personal. En ese caso, la Procuraduría abrió una indagación contra miembros de la Policía Nacional, quienes le habrían ayudado a sacar los datos.



La tarea para resolver si es válido o no el principio de oportunidad estará en manos de un juez de Barranquilla, al que por reparto llegará el proceso. De acuerdo a datos a los que accedió este diario, el 15 de enero del próximo año ya se tendrían noticias de si prosperó no el beneficio para Day Vásquez por prometer prender el ventilador en el juicio contra su expareja.



Un componente que mencionó el ente acusador en su escrito ante el juez es que sin lo aportado por Vásquez no hubiera sido posible tener conocimiento de la presunta comisión de los delitos que se imputaron.

La contratación, el otro capítulo

En la audiencia de imputación contra la expareja uno de los capítulos que sobresalió fue cuando la Fiscalía habló de un contrato para asistir a adultos mayos en cinco municipios del Atlántico en 2021, presuntamente viciado y que lleva a la Gobernación, negocio en el que habrían interferido tanto Vásquez como Petro Burgos para quedarse con recursos públicos de manera irregular.



En este capítulo salió salpicada la Fundación Conciencia Social, cuyo representante legal era Gustavo de la Ossa. Ahora, la mujer procesada se comprometió a declarar en contra de esta persona, a quien dijo no conocer personalmente.



Day Vásquez y la contratación en el Atlántico Foto: EL TIEMPO

Otros nombres que podrían servirle a la justicia -a través del principio de oportunidad- para esclarecer si se vició la contratación en el departamento son el de Pedro Name y Raúl Lacouture, quien es el Secretario General de la Gobernación, a cargo de Elsa Noguera.



En todo esto, tanto De la Ossa, Name y la expareja se habría concertado “para manipular la adjudicación del contrato y en su fase de ejecución” y “habrían realizado maniobras delictivas para apropiarse de los recursos adjudicados para la ejecución del proyecto”.



¿Qué tiene la Fiscalía hasta el momento sobre esos señalamientos? Según Mario Burgos, en julio de 2021 Day Vásquez le habló a Gustavo de la Ossa -tras el pedido de Raúl Lacouture- para que corrigiera puntos del proyecto a contratar, el cual fue ajustado y enviado a Lacouture por intermedio de ella.



A cambio de esa gestión a favor del representante de la fundación, Vásquez habría buscado beneficios para vincular laboralmente a sus conocidas. Fue así como al parecer el 5 de agosto de 2021 Day le remitió a De la Ossa la hoja de vida de Andrea Fernanda Henríquez Villalba (una psicológa) para que la vinculara en la fase de ejecución.



Uno de los mensajes comprometedores sobre este caso es un audio de Day Vásquez en el que dice que "Gustavo, es que me dijo Nicolás, perdón, Pedro, que ya habías dejado todo organizado y pues bueno ya Raúl me llamó ahorita y me dijo que él mañana va a mandar a que revisen todo para firmar, sino él está de viaje. Entonces, regresa el domingo. Si no, el lunes lo va a firmar. Entones ya mañana lunes eso debe estar firmado y te paso la hoja de vida de la psicóloga que te había recomendado Pedro. Es ella. Confío súper plenamente en ella, por fa, para que la llames y eso".



El monto de un anticipo del contrato firmado fue a parar a los bolsillos de Day Vásquez y Pedro Name por medio de dos cheques por 36 millones de pesos y 9 millones.

¿En qué va el proceso contra Nicolás?

El hijo mayor del presidente Gustavo Petro fue arrestado junto a Day Vásquez en su casa de Barranquilla el pasado 29 de julio, siendo trasladados a Bogotá para responder ante un juez de la capital del país.



En un primer momento, la expareja mostró intenciones de querer colaborar con la justicia a cambio de beneficios. Sin embargo, solamente ella decidió seguir ese camino de aportar nombres y elementos al fiscal, es por eso que el exdiputado del Atlántico es quien enfrentará un juicio el próximo año luego de que Day Vásquez reveló unos chats en los que aparecieron comprometedores mensajes entre ellos, de cómo se habría movido plata de manera irregular para comprar varios bienes.



Nicolás Petro a la salida de la Fiscalía en Barranquilla. Foto: Captura de pantalla

Lo que alcanzó a documentar el fiscal Mario Burgos en la imputación es que el exdiputado se habría enriquecido ilegalmente con 1.053 millones de pesos, señalamientos ante los que su defensa planea demostrar que es inocente.



Diego Henao, quien lleva la defensa de Petro Burgos a nivel penal, le ha insistido a este diario que él no tiene intenciones de buscar negociaciones con la Fiscalía, sino que busca demostrar la inocencia de su cliente en juicio. "Jamás he contemplado ni la idea ni la posibilidad", fue lo último que indicó Henao al respecto.



Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

