Hace 12 años se selló la caída de la pirámide de David Murcia

El 25 de noviembre de 2008 la Superintendencia de Sociedades intervino nueve de las empresas que conformaban el entramado financiero de DMG, la pirámide más grande que ha funcionado en el país y que hoy aún tiene a algunas de sus víctimas buscando la forma de recuperar algo de lo invertido.

Para ese momento, la captadora ilegal de David Murcia Guzmán se había extendido por todo el país y en ciudades como Bogotá eran ya famosas las largas filas en la autopista norte en donde miles de personas intentaban ingresar a una gigantesca bodega en la que podían sacar electrodomésticos como parte del esquema ofrecido por DMG.



Su fórmula era sencilla: los inversionistas entregaban su dinero y recibían grandes rendimientos por esa plata e incluso con la tarjeta DMG podían comprar bienes y electrodomésticos y luego les consignaban dinero como rentabilidad por esa compra. La llamada familia DMG fue creciendo de forma tan exponencial como las utilidades que se ofrecían.

Las autoridades empezaron a sospechar que detrás de la captadora no estaría el conocido esquema piramidal que ya se había conocido en otros países, sino que había una sofisticada operación de lavado de dinero del narcotráfico.



Tras el éxito de DMG surgieron en el país otras captadoras como Dinero, Fácil y Rápido (DRF) , pero no alcanzaron el poder de la firma de Murcia Guzmán.



Casi 12 años después siguen apareciendo en Colombia intentos de personas por organizar de nuevo ese tipo de esquemas que son intervenidos rápidamente y que ya no tienen tanta acogida entre los ciudadanos.



Según la Fiscalía, entre 2007 y 2008 Murcía Guzmán logró recaudar cerca de 2 mil millones de dólares a través de DMG Grupo Holding S. A., que se expandió a Panamá, Venezuela y Ecuador. La intervención de su empresa dejó más de un millón de personas afectadas.

Tras la decisión de intervenir DMG Grupo Holding S.A, además de otras empresas como Compañía Comercializadora Listo S.A. (Cadena de 12 almacenes), Inversiones Sánchez Rivera y Cía S.A. (Frutas y Verduras el Gran Trigal, el Gran Trigal y Restaurante el Gran Trigal), Global Marketing Colombia S.A., DMG Publicidad y Mercadeo Colombia S.A. y DMG Fashion S.A., comenzó la pelea por sus activos y la repartición de lo poco que se encontró.



Con la intervención se suspendieron los pagos y empezó ale calvario para miles de personas que hasta se endeudaron o vendieron sus bienes para llevar el dinero a la captadora y multiplicar sus ingresos.



A corte de junio de 2019, se habían recuperado aproximadamente 95.000 millones de pesos para la reparación a las víctimas, tanto en bienes como en dinero en efectivo, y faltarían al menos otros $ 800.000 millones.

El cerebro detrás de la operación, David Murcia, fue capturado en noviembre de 2008 y extraditado por lavado de activos a Estados Unidos en enero de 2009, en donde permaneció detenido hasta junio de 2019 cuando fue deportado a Colombia luego de cumplir su pena en en ese país.​

El cerebro de DMG llegó de EE. UU. solo con sus implementos personales. Foto: Migración Colombia

Atrás habían quedado los días de lujo y de aparecer permanentemente hablando en medios de comunicación sobre su éxito empresarial y el dinero que movían sus empresas. Llegó solo con una maleta y la sudadera que dan de dotación a quienes van a deportar y desde su llegada no volvió a hablar con la prensa.



"Que Dios los bendiga, que bendiga a toda Colombia", fue lo único que dijo cuando llegó al país y ya estaba en poder de las autoridades nacionales.



En la actualidad, Murcia cumple en la cárcel la Tramacúa, de Valledupar, una pena de de 22 años y 10 meses de cárcel por los delitos de lavado de activos agravado y captación masiva y habitual de dinero. Antes de ser extraditado a EE. UU. alcanzó a cumplir en la cárcel La Picota de Bogotá alrededor de 14 meses de prisión, por lo que aún le quedarían un par de años por pagar antes de poder pedir beneficios como la libertad condicional.

Los demás involucrados

Otros protagonistas de la famosa pirámide ya han pagado sus penas, y otros, como en el caso de la exesposa de Murcia Guzmán, no pudieron ser capturados.



En diciembre de 2019 el juzgado sexto penal especializado condenó a 16 años y dos meses de cárcel y una multa de 13.149 salarios mínimos vigentes a Joane Ivette León Bermúdez por el delito de lavado de activos agravado.

Joanne Ivette León Bermúdez, exesposa de David Murcia Guzmán, cabeza de DMG. Foto: AP

En enero de 2009, León Bermúdez, quien figuraba como vicepresidente de la comercializadora DMG, fue detenida por Interpol en una lujosa residencia del barrio Carrasco de la capital uruguaya, Montevideo, luego de una solicitud de captura internacional del gobierno colombiano.



Sin embargo, fue liberada tres meses después porque no prosperó la solicitud de extradición por parte de Colombia ya que el delito no existía en la normatividad de Uruguay, por lo que no había mérito para que la exesposa de Murcia Guzmán siguiera privada de la libertad.



Hoy, a pesar de la condena en su contra, la mujer sigue en libertad.

David Murcia Guzmán llegó a negociar con la Fiscalía para colaborar con información e intentar evitar la judicialización de su entorno más cercano como su mamá. En el marco de sus declaraciones fue judicializado el excongresista y expersonero de Bogotá Francisco Rojas Birry.

Francisco Rojas Birry, expersonero de Bogotá. Foto: Archivo/ELTIEMPO

Rojas Birry fue condenado a 8 años de prisión por recibir 200 millones de pesos de la captadora ilegal DMG.



El mismo David Murcia declaró en juicio que en 2008 que se reunió con Rojas Birry en dos oportunidades, una en la casa de la familia Moreno Rojas, en el barrio Teusaquillo de Bogotá, y la otra en el despacho de Murcia.



Según el cerebro de DMG, Rojas Birry le pidió el dinero para pagar la campaña a la Personería de Bogotá y para cubrir otras deudas personales. También le dijo que desde la Personería era más fácil que DMG contara con un trato más directo y personal con el entonces alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, quien hoy está preso por su responsabilidad en el 'carrusel' de la contratación.

Igualmente fueron procesadas y condenadas otras personas del entorno de Murcia Guzmán como la abogada Margarita Pabón, Daniel Ángel Rueda y William Suárez. Según la investigación, ellos hicieron parte de la operación de una red de lavado de dinero en México, Panamá y Estados Unidos.



Doce años después se siguen escuchando versiones de caletas y cuentas en el exterior en las que habría terminado la mayor parte de los recursos dela captadora. Entre tanto, los afectados siguen esperando los recursos que perdieron, incluso con millonarias demandas al Estado que no han prosperado.

