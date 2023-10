Daily Cop: así estafaron con criptomoneda colombiana promocionada por influenciadores

Promovida en redes sociales por famosos influenciadores, la criptomoneda colombiana Daily Cop no tardó en ganar popularidad, pero las investigaciones de las autoridades han comenzado a develar que en realidad en este negocio decenas de inversionistas perdieron millonarias sumas.



(Lea también: Así funcionaba millonaria estafa con criptomonedas en Colombia: investigación avanza).

Tras meses de investigación, la Fiscalía capturó a finales de septiembre a seis personas que habrían estafado a más de 120.000 ciudadanos. Por eso, a los procesados les imputaron los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, captación masiva y habitual de dinero, y enriquecimiento ilícito de particulares.

Así operó la red

Facebook Twitter Linkedin

Captura de pantalla de audiencia de los capturados por la estafa con Daily Cop. Foto: EL TIEMPO

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, los capturados habrían creado un holding de al menos 14 empresas que eran utilizadas para darles apariencia de legalidad a transacciones con criptomonedas. Estas operaciones eran realizadas sin los permisos y requisitos exigidos por la ley.



De hecho, este diario ha publicado testimonios de personas que denuncian que sus nombres fueron usados para dar confianza a personas a las que estaban invitando al negocio de las cripto.



(Le puede interesar: Los lujos y giros de los implicados en la megaestafa con la criptomoneda Daily Cop).



Así lo dijo el representante de artistas Jairo Martínez Fernández, quien comentó que amigos, familiares y allegados lo alertaron de que estaban circulando correos electrónicos con su firma con la intención de dar confianza a personas que habían hecho antes negocios con él, para tratar de convencerlos de invertir en Daily Cop.

Lo que ha descubierto la Fiscalía es que la moneda virtual era ofrecida en redes sociales, conciertos y otros eventos masivos.



(Además puede consultar: Tumban testimonios de agentes encubiertos en caso de policías procesados por corrupción).



En esos ambientes los promotores le decían a los inversores que obtendrían rendimientos de entre 0,5 por ciento diarios a 12 por ciento mensuales. Así convencieron a aproximadamente 120.000 personas de invertir, y según el ente acusador, las víctimas le confiaron a Daily Cop más de 130.000 millones de pesos pero nunca recibieron las ganancias prometidas.

Promoción en redes sociales

La criptomoneda también salía con frecuencia en publicaciones de influenciadores en redes sociales, que la promocionaron como una inversión rentable.



Pero con el tiempo se destapó la realidad tras esta criptomoneda y otras figuras públicas reconocieron haber sido estafadas con la misma.



(En contexto: ‘La Liendra’ confesó que perdió dinero con la famosa criptomoneda colombiana).



Por ejemplo, en noviembre de 2022 el influenciador conocido como la Liendra les contó a través de un video a sus seguidores en redes sociales que había sido estafado:

“Yo nunca quise invertir en Daily. Pero conocí a ciertas personas que cuando me contrataban, me pagaban con Daily. Me hacían una transferencia de Daily a Daily, como de Bancolombia a Bancolombia. Alcancé a tener en mi cuenta 37 millones y eso se cayó hace como 5 meses por lo que esa platica se perdió”, comentó en noviembre pasado el joven.



El influenciador añadió: “Si yo tenía 37 millones en Daily, hoy en día por esa plata me dan un millón de pesos. Perdí, me tumbaron. Menos mal yo no invertí con mis ahorros ahí, pero Daily también me tumbó”.

Las investigaciones avanzan

Facebook Twitter Linkedin

Juan José Benavides es uno de los fundadores de Daily Cop. Foto: Suministrada

Por ahora, la Fiscalía sigue adelante con la investigación que ha dado resultados como la captura en septiembre de las primeras seis personas, que fueron identificados como Leonardo Galindo Jiménez, Luis Fernando Marín Lasprilla, Ómar Hernández Doux-Ruisseau, Leydie Jhoanna Góngora Naranjo, Cristhian Andrés Hernández Valencia y Juan Manuel Piedrahita Giraldo.



Frente a ellos el ente acusador dijo que, con la plata que recibieron de sus víctimas, se compraron lujosos bienes como vehículos de alta gama y parte del dinero habría sido usado para constituir compañías inmobiliarias, de tecnología, de software y de publicidad.



(Más notas: La confesión completa en EE. UU. de Clíver Alcalá, exgeneral chavista que apoyó a Farc).



Pero estas no son las únicas personas que han sido mencionadas en el escándalo, sino que se ha hablado también de Juan José Benavides y Sebastián Betancourt, quienes viven fuera de Colombia e insisten en que todo el negocio es legal.



En octubre de 2022 Benavides le aseguró a EL TIEMPO que dejará que la investigación avance y negó nexos de la criptomoneda con clanes o carteles del narcotráfico: "Si la investigación en algún caso define cuáles son los responsables, ya tendrán las pruebas para eso", señaló en ese momento.



No obstante, en septiembre pasado, cuando la Fiscalía anunció la captura de las seis primeras personas, el ente acusador también solicitó expedir notificación azul de Interpol “contra otros posibles integrantes de este grupo empresarial que estarían fuera del país”.



Frente a los 6 que ya fueron detenidos, aunque ninguno aceptó cargos, el 4 de octubre una juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a cinco de ellos.







justicia@eltiempo.com

En X: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: