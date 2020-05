Expectativa por cumbre de generales que citó comandante del Ejército

EL TIEMPO confirmó con fuentes de las Fuerzas Militares que el comandante del Ejército, el general Eduardo Enrique Zapateiro, citó a Bogotá a todos los generales de la fuerza.



El encuentro, que cuenta con el aval del ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se desarrollará a partir de las dos de la tarde en la Escuela Militar José María Córdova, ubicada al norte de Bogotá.

De acuerdo con las fuentes, los generales - cerca de 53 - se desplazaron ayer desde las diferentes zonas del país en aviones de la institución para cumplir la cita del Zapateiro.



Llama la atención que el encuentro sea de manera presencial, debido a las restricciones adoptadas por el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus.



Oficialmente, las fuentes señalan que el encuentro es para revisar varios temas de estrategia y planes sobre acciones contra los grupos al margen de la ley, narcotráfico y temas relacionados con el orden público.



De igual forma, no se descarta que el ministro Trujillo haga presencia y se pronuncie por la filtración de información, los llamados 'perfilamientos', y los escándalos de corrupción.

Anoche, Trujillo, emitió un comunicado en el que afirmó: "Estamos ante lo que puede llamarse una gran 'Operación Verdad' para llegar, de la mano de la Ley y de las autoridades competentes, hasta el fondo de lo que sucedió con las denuncias sobre presuntos usos irregulares o ilegales de la inteligencia militar".



El Ministro reiteró que lo que se busca es conocer la verdad y "no buscar chivos expiatorios ni culpabilizar a inocentes".



La semana pasada Trujillo se reunió de manera presencial y virtual con los oficiales, y les hizo un llamado a la cohesión frente a los rumores de divisiones en las tropas.



Trujillo leyó un documento en el que les aseguró a los generales que "los ejércitos son el más alto, puro y noble servicio nacional. Mantenerlos apartados de la deliberación pública no es un capricho de la Constitución, sino una necesidad de su función ”.



Se espera que al término de la cumbre el comandante del Ejército haga algún pronunciamiento, no se descarta movimientos a nivel interno.



JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET