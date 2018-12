Cubano acusado de terrorismo se retracta y dice que hubo malentendido

Aunque hace unos meses Raúl Gutiérrez Sánchez, un cubano capturado por un supuesto plan de atentado en la zona rosa de Bogotá, dijo públicamente que planeaba ataques contra funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, ‘Timochenko’ y Gustavo Petro, acaba de cambiar radicalmente su versión.



En una carta, conocida por EL TIEMPO, Sánchez, quien busca un preacuerdo con la Fiscalía, dijo que todo fue un malentendido. En la misiva, escrita de su puño y letra, expresó que aunque la Fiscalía lo acusó de tener conversaciones a través de una aplicación de mensajería con el grupo terrorista Isis para planear atentados, esto no es así.

El cubano, capturado en Pereira en marzo pasado, sostiene que los chats con supuestos integrantes de Isis “no eran más que con el fin de sacarle fondo monetario para mi uso personal”, y agregó que “no eran integrantes del grupo islámico, mas yo sabía que eran agentes infiltrados del FBI y la policía de España”.



También se refirió a un tatuaje que tiene en su brazo, que dice ‘Thai’ y explicó que no tiene que ver con un símbolo del Estado Islámico sino que son las iniciales de su hija y sus sobrinos.

Sobre la teoría de que iba a atentar contra funcionarios de la embajada estadounidense en la zona rosa de Bogotá, comentó que en esa cuidad solo ha estado dos veces, primero visitando la embajada cubana en Bogotá y luego, en el Ministerio de Relaciones Exteriores.



El cubano, quien en un principio no aceptó cargos por terrorismo y concierto para delinquir, aseveró que tenía cómo probar que todo era un malentendido y se disculpó por su “error”.

Quiero pedirles disculpas por el error cometido, el cual le causó molestias al Gobierno, (...) les pido un diálogo personal y también una prueba ante el peligro para demostrar mi inocencia FACEBOOK

TWITTER

“Quiero pedirles disculpas por el error cometido, el cual le causó molestias al Gobierno, (...) les pido un diálogo personal y también una prueba ante el peligro para demostrar mi inocencia. En estos momentos me encuentro recluido en la cárcel de alta seguridad de Cómbita y no me considero un peligro para la sociedad”, concluyó.



Gutiérrez Sánchez es un economista de 46 años de edad, al momento de su captura estaba ilegalmente en Colombia y en registros migratorios aparecen una deportación y una expulsión del país en el 2015 y el 2017.

JUSTICIA