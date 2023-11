Estas son las sanciones impuestas por uso de pólvora en Colombia

Con la llegada de las épocas navideñas en Colombia, también se aproxima el aumento de uso ilegal de pólvora en el país. A pesar de que cada vez se hacen más campañas de concientización, muchas personas hacen caso omiso a las advertencias.

Esto puede ser debido a que no se conozcan las consecuencias o tal vez por ignorancia ante las sanciones. Por esto, le traemos información sobre la reglamentación ante el uso de pólvora en Colombia.



En el país existe la Ley 2224 de 2022 la cual está enfocada en regular el uso, la fabricación, la manipulación, el transporte, el almacenamiento, la comercialización, la compra, la venta y el expendio de pólvora y productos pirotécnicos en todo el territorio, que ya fue reglamentado por decreto.



Puede leer: Policía decomisa más de 1.200 unidades de pólvora en el Centro de Barranquilla



La ley indica que las personas que no sean expertas, no podrán manipular de ninguna manera elementos de la categoría 3, que incluye los voladores, los volcanes y cohetes grandes que pueden producir quemadores, laceraciones y hasta amputaciones.



Además, se redujo por ley el ruido que puede hacerse en espectáculos pirotécnicos, pasando de 200 a 90 decibeles como límite.



En cuanto a las sanciones, la multa quedó a entre 1 y 300 salarios mínimos. Es decir, una persona que incumpla podría llegar a pagar más de 300 millones de pesos si se afecta la vida de una persona por la mala manipulación de la pólvora.



Más noticias: Menor de tres años murió en Cartagena tras ingerir pólvora negra, se comió unos 'totes'



Tenga en cuenta también que la norma dice que cuando un niño, niña o adolescente resulta con quemaduras y daños corporales por el uso de pólvora, los centros de salud y hospitales públicos y privados, están obligados a prestar especial e inmediata atención de urgencia que se requiera.



Recuerde también que en Colombia está prohibida toda venta de artículos pirotécnicos o fuegos artificiales menores de edad, estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas o prohibidas.

También puede leer: