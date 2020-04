Las críticas al decreto de excarcelación del Gobierno por covid-19

El decreto 546 de emergencia, mediante el cual el Gobierno nacional estableció las condiciones en las que algunas personas privadas de la libertad pueden ser sacadas de las cárceles para reducir los riesgos de contagio que representa la propagación del coronavirus, ha sido quizás uno de los más esperados en medio de esta contingencia.



La razón: el alto hacinamiento carcelario que tiene el país, sumado al estado de cosas inconstitucional en estos establecimientos declarado por la Corte Constitucional, que hace de las cárceles una bomba de tiempo frente a un virus tan contagioso y letal como este. Pero por esto mismo, el texto definitivo, conocido casi dos semanas después de ser anunciado, no quedó libre de críticas.

La principal y más extendida tiene que ver con las exclusiones, es decir, con la lista de delitos que no son excarcelables en este contexto para el Gobierno, y que en la práctica hacen que alto número de personas privadas de la libertad que son población de riesgo frente a la enfermedad no vayan a poder salir de prisión.



El Colegio de Abogados Penalistas, como colectivo, ha estado atento a esta discusión desde el principio e incluso ha formulado recomendaciones al Gobierno. Marlon Díaz, vicepresidente, asegura que las exclusiones dejan a parte de la población en riesgo en detención intramural.



“Cualquier persona mayor de 60 años o las enfermedades graves que menciona el decreto, pero procesada por alguno de esos delitos excluidos, quedó sin ningún derecho” para pedir que su condena sea pagada en otro lugar, explica Díaz. “Para esa persona, si se llega a contagiar, el riesgo es mucho más alto que para una persona de mediana edad o que no esté enferma. Esas personas se van a quedar adentro y si se contagian, se van a morir”, asegura el abogado penalista.



Un ejemplo de esto, referenciado por Díaz, es el de la cárcel de Villavicencio, donde se conoció de contagios por covid-19 justamente con la muerte de dos personas, ambas adultos mayores. Otro, que no falleció, también resultó contagiado en los primeros días de abril. Pero este martes el número de contagios aumentó con 15 casos más en ese penal.



Guillermo Rivera, veedor distrital de Bogotá, se sumó a las críticas desde su cuenta de Twitter. “Nos parece que la cantidad de excepciones establecidas hará que el número de excarcelados sea pequeño frente al hacinamiento”, aseguró Rivera, quien fue ministro del Interior en el anterior Gobierno nacional.

Las excarcelaciones que podrían darse con el decreto emitido se calculan alrededor de 4.000. El abogado Marlon Díaz calcula que no sobrepasarán las 3.000, lo cual, para él, resulta “inocuo” frente a una población privada de la libertad de más de 120.000 personas.



Entre estos, además, hay 34.433 sindicados, según el Inpec, es decir, personas que no han sido vencidas en juicio y que todavía se presumen como inocentes. A ese respecto aparece otra crítica al decreto. En palabras de Guillermo Rivera, “debería aplicarse un criterio amplio, con pocas excepciones para los sindicados. A ellos les aplica la presunción de inocencia y lo que hay que garantizar es que comparezcan a su juicio”.

Díaz, por su parte, remarca que en los borradores que se conocieron del decreto, condenados y procesados eran considerados de forma separada, pero en el decreto final fueron unidos en uno solo. Esto, agravado por el hecho de que en Colombia, por el Código de Procedimiento Penal, las personas se deben defender en libertad. “Esa regla se volvió una excepción”, dice Díaz, al punto que los privados de la libertad sin condena son el 29,3 % del total de personas en las cárceles y establecimientos penitenciarios.



Por eso, a estas personas se les podrían aplicar medidas alternativas de aseguramiento, como la domiciliaria, y otras no privativas, según cada caso. “Si eso se hiciera, sin necesidad de un decreto, todas esas personas podrían salir”, señala Díaz. En el decreto quedó contemplado que pueden salir quienes, condenados o sindicados, estén privados de la libertad por delitos culposos.



Al aumentar el número de delitos excluidos, el decreto quedó más cercano a lo que el fiscal general Francisco Barbosa llamó una excarcelación “minimalista”, pero la preocupación es que, ante un hacinamiento que en algunas cárceles supera hasta el 200 %, hay un alto riesgo de contagio exponencial y de muerte para la población más vulnerable.



“En La Modelo no hay cómo aislar a las personas, en La Picota tampoco. En El Buen Pastor, menos”, dice Díaz.



Organizaciones como la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz también calificaron el decreto como “vergonzoso” por que niega libertades a más de 40 delitos y, según dicen, establece una tramitología excesiva.



Entre tanto, a estas críticas se suman las permanentes protestas de los presos en cárceles como la de máxima seguridad de Cómbita, donde este miércoles se reunieron con camisetas blancas para manifestar su inconformidad porque consideran que el decreto no le da garantías a su derecho a la vida.



