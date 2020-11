Críticas a ley que declaró que abuso de menores no prescribe

Una controversia jurídica quedó planteada ayer luego de conocerse detalles del proyecto de ley aprobado en el Senado y que estipula la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra los niños.



En la noche del martes, la plenaria del Senado avaló –por unanimidad– la iniciativa que modifica el artículo 83 del Código Penal para incorporar que este tipo de conductas pueden ser investigadas en cualquier momento.

Por unanimidad, la plenaria del Senado modificó el artículo 83 del Código Penal para introducir esta figura, la cual significa que este tipo de conductas podrán investigarse y sancionarse en cualquier momento y no tendrán un límite para ello.

Esto significa que, independiemente de cuándo sean cometidos estos delitos, la justicia puede perseguir y procesar a los culpables cuando se conozcan sus supuestas faltas.

De acuerdo con la senadora por los ‘verdes’ Angélica Lozano, ponente de la iniciativa, esta herramienta hace “un gran aporte en materia de justicia” al introducir la imprescriptibilidad de estos delitos.



“El grueso de los crímenes sexuales en nuestro país, el 86 por ciento, lo padecen niños y niñas menores de catorce años”, afirmó Lozano.



Uno de los impactos de la iniciativa es que, en muchos casos, las agresiones sexuales contra los niños solamente se conocen años después de ser cometidas, cuando las víctimas están en capacidad de darlas a conocer. Para ese momento, usualmente, estos delitos ya han prescrito y las investigaciones penales no se pueden hacer.



El presidente Iván Duque celebró la aprobación de la norma y dijo que será “fundamental” para aplicar el artículo de la Constitución “que pone los derechos de los niños por encima de los demás.



No obstante los beneficios que supone la aprobación de la norma en cuanto a defensa de la niñez, su contenido generó las críticas de algunos juristas, varios de los cuales sostienen que ya está contemplada en otras normas similares como, por ejemplo, la reforma constitucional que habilitó la cadena perpetua contra los violadores de niños.

(Lea en contexto: Cadena perpetua: con 25 años en cárcel,victimario recuperaría libertad)

El penalista Francisco Bernate señaló: "Sería importante que nuestros Congresistas se lean los proyectos que ellos mismos aprueban. La imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores está aprobada en el acto legislativo que aprobó la cadena perpetua". Explicó que esto porque las leyes colombianas establecen que los delitos prescriben en el máximo de la sanción de ley por ese delito, sea de 5 años, de 10, 30, y si hay una cadena perpetua, necesariamente ese delito no prescribe.



Añadió que solo bastaba con reglamentar la prisión perpetua pero que más allá de eso, la imprescriptibilidad en Colombia no ha servido. "Desde el asesinato de Bernardo Jaramillo Ossa se han venido declarando imprescriptibles muchos casos, como el de Luis Carlos Galán, José Antequera, Álvaro Gómez Hurtado, y en ningún caso la imprescriptibilidad ha llevado a que se esclarezcan los hechos, hay la misma impunidad", expresó.



Bernate agregó que la imprescriptibilidad tiene por demás dos efectos negativos: "cuando no se establece un límite para las investigaciones, los funcionarios saben que no tienen un plazo que cumplir, se relajan y eso conduce a impunidad. En segundo lugar, está demostrado que es imposible juzgar un caso de hace 30 o 40 años, porque las personas no tienen la memoria tan certera y un abogado sabe cómo desvirtuar fácilmente un testimonio de esos. Esto lo que va a conducir es a una disminución de los esfuerzos investigativos y a mayor impunidad, todo en detrimento de los derechos de los menores", concluyó.

Esto lo que va a conducir es a una disminución de los esfuerzos investigativos y a mayor impunidad, todo en detrimento de los derechos de los menores FACEBOOK

TWITTER

(Lea también: Van 12 demandas contra la cadena perpetua para violadores de menores)

A su turno el abogado Iván Cancino consideró que la imprescriptibilidad de la acción penal en delitos contra menores tiene varios problemas que deben ser regulados: "no puede condenarse a alguien en ausencia y jamás sobre la base de un único testimonio así sea el de la víctima", expresó.



El abogado Marlon Fernando Díaz señaló que desde el año 2007 (Ley 1719) en Colombia los delitos sexuales contra menores y el incesto tienen un término de prescripción diferente a las demás conductas punibles, pues se cuentan 20 años desde el momento en que la presunta víctima sea mayor de edad, sin que ello haya sido modificado (expresa no tácitamente) por el acto legislativo que implementó la cadena perpetua en Colombia (01/2020).

(Además: Implicaciones del fallo que tumbó inhabilidad perpetua a violadores)

"Con esta modificación se equipararían a los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra, que son los únicos imprescriptibles en el país. La prescripción es una sanción al Estado como titular del ius puniendi por su negligencia e inoperancia en la investigación y juzgamiento de los delitos, y no puede desconocerse toda nuestra cultura jurídica con una medida populista que no previene ni controla la violencia sexual contra menores. Se trata de un retroceso político criminal como lo es la cadena perpetua", concluyó Díaz.

La senadora Lozano respondió a estas críticas y dijo que “cualquier jurista serio sabe en Colombia que la cadena perpetua es inconstitucional y que no va a superar la revisión de la Corte Constitucional”.



La congresista afirmó que “muchos de los adultos que denuncian a sacerdotes o profesores por delitos sexuales cometidos hace cuarenta años hacen hoy una denuncia social, pero no penal, porque la acción penal ya prescribió”.



El proyecto de ley aprobado el martes en la noche debe pasar a conciliación entre los textos de Senado y Cámara y luego a sanción presidencial, tras lo cual entraría en vigencia.

Otras noticias de Justicia que pueden interesarle:

-A extinción de dominio bienes de mujer que defraudo a la Dian



-Unión Interparlamentaria acepta caso por denuncia de exsenador Uribe



-Supersalud ha emitido 4 sanciones por negar servicios de aborto



-De estos 21 nombres saldrán togados de Comisión de Disciplina Judicial

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com