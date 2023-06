Hace unos días se conocieron los impactantes videos grabados por cámaras de seguridad en los que un hombre golpea a una mujer y la arrastra por unas escaleras en el municipio de Chiquinquirá, en Boyacá.



Versiones preliminares de los hechos señalaron que la mujer sería una funcionaria de la Alcaldía de Chiquinquirá y que el hombre también sería un empleado de esa identidad, en donde trabajaba como profesor de Zumba.

Sin embargo, debido a las impactantes imágenes compartidas en redes sociales, la Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Cristian Camilo Castillo Alvarado, presunto agresor de la mujer durante los hechos que se presentaron en la madrugada del pasado 13 de junio.



Según el ente investigador, labores de policía judicial y el análisis de cámaras de seguridad evidenciaron que el hombre sería el responsable de las agresiones violentas de las que fue víctima la mujer.



Así mismo, fue posible determinar que no sería la primera vez que Castillo Alvarado atentaba en contra de la integridad de quien sería su pareja sentimental.



“Elementos materiales de prueba recaudados por la Fiscalía establece que procesado haría propinado múltiples golpes por la mujer y, al parecer, provocó que rodara por unas escaleras. Así mismo, hay indicios de que presuntamente esta no era la primera vez que maltrabaja a su pareja”, señaló Edison Robert León Calderón.



Fue entonces cuando la Fiscalía imputó al señalado con el delito de violencia intrafamiliar agravada. Cargos que no fueron aceptados por el hombre.

Este fue el momento en el que la policía capturó a Cristian Camilo Castillo. Foto: Fiscalía General de la Nación

Por ahora, se conoce que la mujer permanece hospitalizada en un centro asistencial de Bogotá, en donde se recupera de las heridas.

JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

