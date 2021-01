La condena que podría pagar el implicado en crimen de niña en Caldas

Un hombre de 21 años es el presunto responsable del rapto y crimen de María Ángel Molina, la menor de 4 años cuyo cuerpo fue encontrado en un río del departamento de Caldas. Se trata de Juan Carlos Galvis Duque, quien además sería desertor del Ejército Nacional.



(En contexto: Desertor del Ejército sería el implicado en crimen de menor en Caldas)

Aunque luego de su captura la Fiscalía le imputó los delitos de hurto, desaparición forzada, tentativa de homicidio y secuestro simple agravado, EL TIEMPO conoció que el ente acusador agregará un delito: feminicidio. Esto, después de que este miércoles fue encontrado el cuerpo sin vida de la niña.



Además de raptar a Maria Ángel, Galvis Duque también se habría llevado a su hermana, una menor de 18 meses de nacida que ya está en manos de su familia.



(Le puede interesar: ¿Puede el Gobierno tener en secreto contratos de vacunas contra covid?)



Por los delitos que le fueron imputados, el hombre podría pagar una pena de hasta 55 años de cárcel.



Por ahora, se encuentra recluido en un centro carcelario, a la espera de que continúe el proceso en su contra.



(Lea también: Luto en Caldas: encontraron el cuerpo sin vida de María Ángel Molina)

El sospechoso aceptó dos de los delitos: tentativa de homicidio y secuestro simple; no aceptó hurto calificado y desaparición forzada FACEBOOK

TWITTER

El delito de tentativa de homicidio le fue imputado por las heridas que le causó a la madre de las menores, otra joven de 21 años de edad a quien atacó con un arma blanca a la altura de su rostro para huir con las dos niñas.



El delito de hurto calificado fue imputado, porque – al parecer- se habría robado unas pertenencias de esta joven.



El encuentro, según las primeras investigaciones, se habría dado luego de que el hombre contactó a la madre de las menores a través de Facebook y le pidió dirigirse hasta el sector conocido como Plan de El Oro, en el corregimiento de Arma (Aguadas), lugar donde sucedieron los hechos.



(En otras noticias: 'Tommy Masacre', el preso que habría ordenado atentado en Barranquilla)



Galvis fue capturado horas más tarde en el corregimiento de Pantanillo, en Abejorral (Antioquia), cuando llevaba en sus brazos a la menor de 18 meses. Al no lograr justificar su parentesco con ella, fue aprehendido y la menor quedó en manos de las autoridades, quienes posteriormente la regresaron con sus familiares.



Al momento de la captura, Galvis no entregó ninguna información sobre María Ángel, y su versión inicial fue que la menor se quedó atrás en medio de la huida.



(Siga leyendo: Así va la investigación por crimen del guardián de loro orejiamarillo)



“El sospechoso aceptó dos de los delitos: tentativa de homicidio agravada y secuestro simple agravado; no aceptó hurto calificado y desaparición forzada”, apuntó el secretario de Gobierno de Caldas, Jhon Jairo Castaño, este miércoles.



JUSTICIA