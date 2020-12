Duros señalamientos de Fiscalía a dos generales por crimen de Galán

En un documento de 202 páginas, la Fiscalía reconstruyó los testimonios y evidencias que enredan a exoficiales de la Policía en la investigación por el crimen del candidato presidencial Luis Carlos Galán.

Por petición del procurador Jairo Enrique Mejía, la Fiscalía revisó en segunda instancia la decisión de resolución de medida de aseguramiento contra los generales Argemiro Serna Arias y Óscar Eduardo Peláez Carmona y el cierre del caso al coronel (r) Gentil Vidal Sarría.



(Lea también: Por crimen de Galán, ordenan reabrir investigación contra oficiales)



En el documento, de la fiscal 40 delegada ante el Tribunal de Bogotá, se hacen graves señalamientos a las labores de los uniformados para garantizar la protección de Galán durante la manifestación en Soacha en la que finalmente fue asesinado en agosto de 1.989.



En el caso del general Serna Arias, dice la Fiscalía que hay testimonios y documentos que le restan credibilidad a sus declaraciones y que, incluso, su nombre aparece en una nómina de oficiales que supuestamente estaban al servicio del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha 'El Mexicano'.



Según un documento entregado por el narco Ángel Custodio Gaitán Mahecha, en la nómina había 22 oficiales en retiro y activos y se mencionaba a Serna Árias como quien supuestamente recibía 1.500.000 pesos mensuales.



(Además: Fiscalía pide a la Corte condenar a coroneles (r) por crimen de Galán)



El ente acusador le cuestiona que recibió instrucciones de sus superiores de vigilar y supervisar el operativo en Soacha y no lo hizo. Además, indica que hay indicios graves de que él fue quien sacó la contraguerrilla de esa localidad, que pudo haber dado mayor seguridad al acto político.



Añadió que las omisiones en la seguridad fueron determinantes en el plan para asesinar a Galán.



Finalmente, señaló el despacho que hubo adulteraciones de documentos que habrían intentado demostrar que hubo dispositivos de seguridad que en realidad no existieron.



Sobre el coronel Gentil Duarte, dice la Fiscalía que los testigos y evidencias ratifican que él no tuvo relación con el operativo o las omisiones que se registraron el día del crimen y mantiene la preclusión de su proceso.



(Le puede interesar: Caso por crimen de Galán llegará a la Corte Suprema de Justicia)



Frente al general Pelaez Carmona, exdirector de la Dijn, dice la Fiscalía que hay evidencias de que el oficial en retiro participó en el desvío de la investigación por el crimen del candidato presidencial. Esto, incluyó capturar inocentes, indicó el ente acusador.

Lea otras noticias de Justicia

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com