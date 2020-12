Corte se pronuncia en caso de policías implicados en banda de ladrones

Hace un año la Policía y la Fiscalía capturaron a siete hombres y una mujer que eran investigados por robar en residencias, establecimientos comerciales, así como a ciudadanos que se encontraban en la calle.

La banda, que operaba en Sincelejo, Montería y Bolívar se hacía llamar ‘Los Robert’, que venían protagonizando robos de todo tipo desde el 2010.



Dentro de esa banda criminal había dos uniformados: Onith Antonio Benítez Carmona, un policía que estaba activo en el departamento de Bolívar, y Albeiro Luis Sánchez Peña, quien se había desempeñado como policía en Córdoba.



En la acusación contra los policías, la Fiscalía señaló que ellos hacían parte de una red dedicada al robo de residencias, comercio y personas, y que el rol que cumplían era el de dar información a la banda de ladrones sobre posibles víctimas para “hacer las respectivas marcaciones”.



Por ejemplo, dijo la Fiscalía al imputarles cargos, se encargaban de entregar información a la banda sobre clientes de bancos que retiraban altas sumas de dinero y que pedían el acompañamiento de la Policía.



Los policías le entregaban a los ladrones la información de la dirección donde residían las víctimas para que cuando llegaran a su casa con el dinero, hombres armados se encargaran del fleteo y les quitaran lo que habían retirado en al banco.



En otras palabras, los policías le ayudaban a la red a conseguir potenciales víctimas para ser robadas. Por eso se les imputaron los delitos de concierto para delinquir y a Sánchez Peña también se le imputó el delito de hurto calificado.



Su participación en la banda de ladrones y ‘apartamenteros’ quedó registrada a partir de al menos 45 interceptaciones de llamadas en las que se escucha como los dos uniformados habrían hecho parte de por lo menos dos casos de hurto ocurridos en Planeta Rica y en Pueblo Nuevo (Córdoba).



La forma en la que la banda robaba, dijo la Fiscalía, era violando los sistema de seguridad de las viviendas y de los negocios locales, así como intimidando a sus víctimas con armas de fuego. También amordazaban a sus víctimas en sus casas, y hacían llamadas a la Policía para confundir sobre supuestos hechos delictivos y así poder robar en ciertos sectores.



Por estos hechos los policías fueron capturados en noviembre del año pasado y llevados ante un juez de Sincelejo. Aunque la Fiscalía pidió enviarlos a prisión, el juez negó la detención preventiva y, por lo tanto, están en libertad.



En septiembre de este año la Fiscalía los acusó ante el juzgado único penal del circuito especializado de Sincelejo. Sin embargo, la defensa de los policías impugnó la acusación señalando que el juez del proceso no tenía competencia para llevar el caso, sino que debía ser desarrollado por un juez penal del circuito.



También dijo el abogado de Sánchez Peña que como el delito más grave había ocurrido en Planeta Rica, Córdoba, el proceso no podía ser llevado por un juez de Sucre.

Por su parte, los abogados de Benitez Carmona aseguraron que no había una relación entre los hechos por los cuales él y el policía Sánchez eran investigados.



Por eso el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que determinó que, en primer lugar, sí es un juez penal del circuito el que debe juzgarlos, y no uno especializado. Sobre el departamento en que deben ser juzgados, la Corte recordó que como la conducta sucedió en distintas regiones, en ese caso se ordenará que el que lleve el caso sea el juez del municipio donde fueron imputados, es decir, Sincelejo.

