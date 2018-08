Ojo, correos sobre jurados de votación pueden tener un virus

Ante la difusión de correos electrónicos en los que se notifican supuestas sanciones por incumplir las citas para las capacitaciones relacionadas con la votación de la consulta anticorrupción, la Registraduría informó que no son reales; de hecho, podrían tratarse de virus.

De acuerdo con la Registraduría, en los últimos días, y tal como pasó en los otros tres procesos electorales de este año, decenas de colombianos han venido reportando que a sus correos electrónicos les han llegado notificaciones de sanciones.



"La Registraduría Nacional no utiliza correos electrónicos para notificar sobre sanciones a los ciudadanos que han desatendido su compromiso como jurados de votación", informó la entidad en un comunicado hace unas semanas.



"Usted no asistió a cumplir con sus deberes con el cargo como jurado votación, tendrá que pagar una multa de hasta de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes".



Ese es el asunto que aparece en los mensajes, y aunque eso es verdad; es decir, quienes incumplen la cita como jurados se ven expuestos a multas, la Registraduría no hace notificaciones por correo.

Pero el mensaje de las sanciones no es el único, también se está enviando una alerta en la que se le notifica a las personas que son jurados de votación.



Hay que tener en cuenta que los correos de la Registraduría se envían desde cuentas con extensión de esa entidad, es decir son @registraduría.gov.co y no de correos particulares.



Los mensajes vienen acompañados de archivos adjuntos, casi siempre de Pdf y que requieren de una clave para abrirse. En el mismo mensaje está la clave, pero expertos informáticos dicen que puede tratarse de virus, por lo que se recomienda no abrirlos.





ELTIEMPO.COM