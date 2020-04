Imputarán cargos a exreina de belleza por incumplir la cuarentena

La Fiscalía le imputará cargos a la exreina de belleza María Claudia Peñuela Cornejo

por presuntas violaciones a la cuarentena ordenada por el Gobierno Nacional.



Peñuela está citada para este viernes a una audiencia virtual ante un juzgado de Bucaramanga para audiencia de imputación a la que tendrá que asistir acompañada de un abogado.

La hipótesis de la Fiscalía es que Peñuela Cornejo no guardó el aislamiento obligatorio que tenía que cumplir tras su regreso al país proveniente de España.



(Lea también: Buscan a unas 100 personas que fueron a sepelio de hombre con covid-19)



Ella, en un segundo examen, dio negativo para coronavirus. La exseñorita Santander llegó al país el 13 de marzo a Bogotá y luego viajó a Bucaramanga, la capital del departamento, donde se hospedó en un reconocido hotel, argumentando que no podía estar en su casa en donde estaban sus padres que por su edad y condición de salud podrían correr riesgo de contagio.



En su momento señaló que “en ningún momento los funcionarios de Migración Colombia me pusieron conocimiento ni a mí ni al resto de pasajeros, la existencia de Decretos o Resoluciones que aplicaran para quienes regresábamos del exterior”.



Durante su permanencia en el hotel tuvo diferencias con los encargados e interpuso una tutela y envió una carta al presidente Iván Duque en la que pedía se garantizara su atención en el lugar.

En lugar de prestarme un servicio adecuado a mi grave situación de salud, ha puesto todos los obstáculos y barreras para impedir mi pronta recuperación FACEBOOK

TWITTER

“En lugar de prestarme un servicio adecuado a mi grave situación de salud, ha puesto todos los obstáculos y barreras para impedir mi pronta recuperación, a tal punto que interrumpieron las labores de limpieza de la habitación, poniendo trabas y dificultades para ingresar alimentos, utilizan taladros en las habitaciones adyacentes durante las noches para perturbar mi sueño con el ruido”, declaró la exseñorita Santander.



Aunque su contagio resultó negativo, ahora tendrá que responder penalmente por supuestas violaciones a la cuarentena por las que podría recibir una pena de más de cuatro años de prisión en caso de ser hallada culpable.

Demora en audiencia

En otro caso que adelanta el ente acusador por violación del aislamiento obligatorio, trascendió que La Fiscalía ya le imputó cargos a Luis Fernando Mejía Hoyos quien llegó a Bogotá procedente de Londres y luego viajó a Cartagena.



La hipótesis de la Fiscalía es que Mejía Hoyos ocultó información y realizó desplazamientos a pesar de las restricciones vigentes.



La audiencia estaba programada para el lunes y cuando todo estaba listo para avanzar en la diligencia judicial la Fiscalía fue notificada de su aplazamiento.

El martes se hizo un nuevo intento, pero argumentando un supuesto error de programación, se postergó una semana más. De nuevo se aplazó y solo hasta el día siguiente se pudo realizar la imputación por violación a medidas sanitarias y se pidió prisión domiciliaria.



Sin embargo, se conoció, que hubo un nuevo aplazamiento y solo hasta mañana continuará la diligencia para que la defensa intervenga y el juez decida sobre las peticiones de la Fiscalía.



Estos casos hacen parte de los mas de 118 casos que adelanta la Fiscalía por violaciones a la cuarentena.



Se han venido imputando dos delitos vinculados al Código Penal en sus artículos 368 y 369. El primero establece que “el que viole medida sanitaria adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años.”



El segundo establece que “el que propague la epidemia, incurrirá en prisión de cuatro (4) a diez (10) años.”



JUSTICIA

En Twitter:@JusticiaET