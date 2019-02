'No hubo seguimientos a Jaime Garzón': defensa coronel (r) Plazas

La defensa del coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, investigado por el asesinato del humorista y periodista Jaime Garzón, afirmó que no es cierto que su cliente tuviera relación con grupos paramilitares.



Hoy prosiguió la audiencia por el crimen del humorista. La semana pasada, en desarrollo de la diligencia anterior la Fiscalía pidió que se condenara al coronel (r) al considerar que se demostró la relación con las Auc y los seguimientos que le hicieron al periodista antes de su muerte. A esa solicitud se unió la Procuraduría y la representación de la víctima.

De acuerdo con la defensa "nadie puede debatir que la conducta punible existió, la defensa no pretende ofender la memoria de las víctimas". Sin embargo, dijo que a ninguna de las partes les interesa "saber quién fue el que mató a Jaime Garzón" y que lo único que quieren es poner titulares de prensa exponiendo coroneles, mientras el responsable sigue libre.



"La documentación muestra como se negó a hacer la investigación en el principio de oportunidad", dijo. Y la defensa del oficial afirmó que no hay la "certeza" de que a Garzón lo estuvieran siguiendo.



Durante la diligencia cuestionó el mapa de los seguimientos a Garzón. Aseguró que esos gráficos constituían un seguimiento a bandas criminales y grupos de las Farc. "Cuál ha sido el argumento para decir que era seguimiento a Garzón, decir que en una esquina se lee Jaime Garzón", manifestó.



Afirmó además, que hubo una "omisión" por parte de la Fiscalía al no hacer una prueba grafológica a su cliente. Reiteró que no hay pruebas que demuestren los seguimientos al humorista, y mucho menos que su cliente haya participado.

El coronel (r) Plazas Acevedo firmó el pasado 2 de agosto un acta de compromiso para acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al considerar que los casos por los que es investigado se cometieron en medio del conflicto armado.



Al inicio de la audiencia anterior, la defensa había manifestado que este caso debía ser resuelto por la JEP.



Contra el militar en retiro pesa una condena de 40 años de cárcel por el secuestro y asesinato del empresario israelí Benjamín Khoudari (1998).



El oficial, además es investigado por su presunta responsabilidad en la masacre de Mapiripán (Meta), ocurrida en 1997 y por los asesinatos de los investigadores Mario Calderón y su esposa, Elsa Alvarado, del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).



En el 2014, cuando fue recapturado, fue vinculado a la investigación por el asesinato del humorista Garzón.



Por ese crimen fue condenado a 30 años de prisión el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, al ser considerado "determinador" del homicidio del periodista



En contra de Plazas Acevedo han declarado varios jefes paramilitares que señalaron que dentro de la organización se desempeñaba con el alias de 'Don Diego'.

Paramilitares reconocen al coronel Plazas como 'Don Diego'

Entre los testigos estaban Salvatore Mancuso, Raúl Hasbún, alias Pedro Bonito; Diego Fernando Murillo, alias Don Berna; y Fredy Rendón Herrera, alias El Alemán. Según ellos, Plazas Acevedo era conocido en la organización como ‘Don Diego’.



La Procuraduría había dijo que se demostró que en el crimen al humorista hubo apoyo activo de las autoridades.



El exparamilitar Alexander Sierra Herrera aseguró que se reunió con "el exgeneral Serna y fue quien me entregó los 200 millones de pesos para el homicidio de Jaime Garzón. Yo hago la parte militar, colaboro con la justicia porque mi vida corre peligro, ya me costó la muerte de mi esposa. Procedimos a hacerle seguimientos a Jaime Garzón y cuatro personas más coordinados por intermedio de Diego (Plazas Acevedo), cuando conversé con él antes de hacer la vuelta, le dije que si los tipos se caían tenían que decir que eran guerrilleros así el Ejército los tenía en una guarnición militar y luego se hacía la fuga”.



Para la defensa lo único que hace la Fiscalía, la Procuraduría y las víctimas es relacionar al coronel Plazas Acevedo porque en su momento era jefe de inteligencia de la Brigada XIII del Ejército



"Aparece la acusación y siempre son los sospechosos habituales", dijo