Coronel procesado por prostituir a policías se salvó de caso por acoso

Hace un par de semanas se borraron de la Fiscalía y la Policía las anotaciones que tenía en su contra el coronel (r) de la Policía Jerson Jair Castellanos Soto, denunciado por acoso sexual por uno de sus subalternos, cuando estaba asignado al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).



Castellanos es el mismo oficial que en noviembre de 2016 fue llevado por la Fiscalía ante la justicia señalado de presuntamente incitar a la prostitución a estudiantes de la Escuela de Cadetes de la Policía General Francisco de Paula Santander, esos hechos habrían ocurrido en 2005 y 2006.

Según la Fiscalía el coronel (r) Castellanos Soto se aprovechaba de su cargo para conducir a los alumnos de la Compañía Carlos Holguín a actividades por fuera de la escuela, relacionadas con favores sexuales: “utilizaba su poder como coronel de la Policía y como jefe de seguridad del Congreso de la República, se iba a la Escuela de oficiales en busca de cadetes con la estrategia de darles regalos y hacerles invitaciones, para su beneficio”, dijo el ente acusador en su momento.



Por esos hechos el oficial en retiro está en audiencia preparatoria de juicio por el delito de constreñimiento a la prostitución junto al mayor en retiro Wilmer Torres Orjuela.



Pero el caso por el que el coronel Castellanos Soto quedó a salvo de cualquier consecuencia penal está relacionado con la denuncia del uniformado P.A.M.C, caso que permaneció casi diez años en la Justicia Penal Militar y pasó a la Fiscalía cuando ya había prescrito.



El uniformado denunció que fue víctima de acoso sexual por parte del coronel Castellanos Soto en el 2006. “El mayor Méndez le decía que se tenía que presentar ante el coronel y él intentaba evitarlo porque sabía a qué se exponía (…) eran situaciones incómodas de actos sexuales por parte del coronel y se veía forzado a cumplir la orden para evitar inconvenientes con sus superiores”, relató la fiscal del caso durante la solicitud de preclusión.

Eran situaciones incómodas de actos sexuales por parte del coronel y se veía forzado a cumplir la orden para evitar inconvenientes con sus superiores

El uniformado señaló que en una ocasión el coronel (r) le dio dólares para que los cambiara por pesos en el aeropuerto de Bogotá y lo invitaba a comer manifestándole “que se dejara ayudar, que en dónde quería trabajar y que era muy atractivo”.



La Fiscalía relató también que el uniformado víctima se retiró de la Policía por esos hechos y denunció la situación.



El ente acusador señalo que luego no fue posible ubicar al denunciante y sumado a eso, la encargada del caso llegó a un despacho en agosto de 2018 con una alta carga de expedientes, entre los que estaba el del acoso sexual.



Añadió la fiscal que el delito se habría cometido en 2006 y tiene una pena de hasta seis años con agravantes y ya han pasado casi 14 años por lo que ya prescribió y “el Estado ha perdido la potestad de seguir conociendo del asunto y esto le impide a la administración de justicia continuar con el proceso”.



El juez primero de Bogotá dijo que cuando el proceso llegó a la Fiscalía ya era imposible seguir investigando los hechos y que efectivamente no se puede continuar con el caso. Por ello ordenó la prescripción del proceso.



No obstante, el coronel (r) Castellanos Soto sigue en juicio por el otro proceso, relacionado con incitar a la prostitución a sus subalternos.

