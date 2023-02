El coronel (r) Benjamín Núñez asiste, en compañía de su defensa, ante un juzgado de Sincelejo en aras de conseguir un aval para su preacuerdo con la Fiscalía por el triple homicidio en Chochó, Sucre.



El oficial de la Policía, que trabajaba como jefe de operaciones del departamento para el momento de los hechos, 25 de julio de 2022, en el preacuerdo que falta por el visto bueno del juez se comprometió a dar más detalles del asesinato de Carlos Alberto Ibáñez, José Carlos Arévalo y Jesús David Díaz.



(Puede leer: Defensa niega que Coronel Benjamín Núñez tuviera privilegios en la cárcel)

Este diario conoció que la representación de víctimas sigue inconforme con el monto de la pena que hasta este momento recibiría Núñez, que es de 29 años y seis meses de cárcel. Según dijo el penalista Anibal Garay -representante de algunos de los familiares-, no le parece suficiente la cantidad de años.



Aún así, la audiencia de verificación se hará luego de una negociación entre los abogados del coronel (r) y la Fiscalía General de la Nación, cita en la que el detenido en la cárcel La Picaleña, de Ibagué, dijo que pedirá perdón por lo sucedido.



(Le dejamos: Coronel Núñez pedirá perdón y será testigo por triple crimen en Chochó)

Facebook Twitter Linkedin

Se llamaban Jesús David Díaz, Carlos Alberto Ibáñez y José Carlos Arévalo Foto: Archivo familiar

"Lo anterior, con relación a la información que brinde el señor Benjamín Darío Núñez y resulte de importancia y/o relevancia frente a los hechos cometidos por él y terceros, el pasado 25 de julio en el municipio de Chochó, Sincelejo, Sucre, como también otros hechos de importancia penal ocurridos con anterioridad y posterioridad a la fecha que es materia de investigación", dice el preacuerdo que pasa este 2 de febrero ante el examen del juez.



Dicho documento consta de 19 páginas, y para llegar a él se hicieron una serie de reuniones entre todas las partes, en las cuales cada una expresó su punto de vista. Esa vez se concretó que los delitos que se incluyeron en el preacuerdo son homicidio agravado, privación de la libertad, falsedad ideológica y ocultamiento, alteración y destrucción de elementos probatorios.

Por el homicidio agravado son 296 meses de prisión.

Por la privación ilegal de la libertad le dan 25 meses.

Por el ocultamiento y la destrucción de pruebas calculan 17 meses.

Por la falsedad ideológica le contabilizaron 10 meses.

Esa sumatoria da los 29 años y medio, y no incluye el delito de tortura, el cual era pedido por los representantes de víctimas, pero que la Fiscalía desestimó luego de hacer sus respectivas labores de investigación.



En la audiencia la Fiscalía señaló que el coronel en retiro sabía que con sus acciones estaban incurriendo en delitos y a pesar de ello decidió avanzar en el crimen.



"Estaba en capacidad de hacerlo o no", insistió el fiscal al cuestionar el proceder el expolicía que luego de cometer el homicidio procedió a falsificar documentos para desviar la investigación.



La Fiscalía señaló que en el acuerdo la única rebaja que recibirá el oficial será la de la reducción de la mitad de la pena. Así las cosas en total la pena a imponer era de 296 meses de prisión por tres homicidios. Por privación ilegal se le aumentaron nueve meses de prisión por cada víctima y se le fijó un nuevo incremento por el desvío de la investigación.

El perdón del oficial en retiro

En total la pena a imponer es de 348 meses y una multa de cien salarios mínimos.



El oficial, dijo la Fiscalía, se comprometió a pedir perdón por sus actuaciones, a jamás incurrir en delitos y a colaborar con la administración de justicia declarando contra otros implicados en los hechos.



El oficial en la audiencia dijo que fue asesorado por un abogado y aceptó su responsabilidad en los hechos y la pena de 29 años de cárcel.



"Uno se siente angustiado por todo lo sucedido, haber cometido este hecho en contra de estos tres jóvenes, fueron momentos, que desafortunadamente, por el contexto, nos llevó a tomar unas malas decisiones", dijo el expolicía.



Le dijo a los familiares de las víctimas que no conocía a sus seres queridos y que su decisión lo llevó a traicionar sus principios familiares sino también los de la institución. Igualmente indicó que sabe que el hecho de que vaya a prisión no aliviará su dolor.



"Como hijo de Dios y conocedor de la palabra, me refugié en la palabra y Dios me mostró el camino y aún así él me perdonó y yo quiero que los papás de estos muchachos sepan que estoy bajo la disciplina y el rigor de la ley de Dios, por eso a la sociedad también quiero extenderles una disculpa, a mis amigos a los que me conocen", dijo el oficial con lágrimas en los ojos.



Igualmente pidió disculpas a los demás uniformados que terminaron enredados judicialmente por el homicidio que él cometió.



"A los familiares reiterarles que tenemos tres ángeles que están ahora en el cielo, que me perdonen por lo que yo hice, a mis familiares que saben quien soy yo y que tengo en el corazón, a mis amigos que sepan que soy una persona muy fuerte", añadió Núñez.



"A los pocos que me conocieron en el trabajo saben quien soy yo, pero bueno se cometen esos errores y aquí estoy (...) a la justicia que soy una persona nueva dispuesta a reparar lo que hice", dijo tras indicar que tiene por delante 29 años para intentar resarcir los errores.



Sostuvo que fue un error personal y que no compromete a la institución no es una práctica sistemática de la Fuerza Pública.







Carlos López

En Twitter: @CarlosL49

justicia@eltiempo.com

Redacción Justicia

Lea otros artículos de Justicia: