El coronel (r) Benjamín Núñez, procesado por su presunta responsabilidad en el crimen de tres jóvenes de Chochó, Sucre, está buscando acercamientos con la justicia con el ánimo de obtener beneficios.



Así lo manifestó Aníbal Garay, abogado de una de las víctimas en este caso que conmocionó a los habitantes de ese departamento. De acuerdo con el penalista, la idea de dialogar dentro del marco jurídico, se oficializó en una reunión virtual en la que estuvieron la defensa del oficial en retiro de la Policía, los representantes de víctimas y el ente acusador.



De la cita, Garay afirmó que en la reunión se habló de la intención de un preacuerdo en el que Núñez se comprometería a contar detalles del homicidio de Jesús David Díaz, Carlos Alberto Ibáñez y José Carlos Arévalo, a cambio de que le rebajen la pena.



Ante esa iniciativa, Garay pidió que se dijera toda la verdad de cómo se dieron los hechos en tiempo, modo y lugar, y se cuente si hay más personas vinculadas al triple homicidio: “El abogado dijo que él (Núñez) está dispuesto a decir toda la verdad y no ocultar nada. Esa es la esencia de la negociación”, concluyó Garay.



El exoficial, no aceptó los cargos de homicidio agravado, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y privación injusta de la libertad. El coronel (r) Núñez se entregó a las autoridades en México.

La respuesta que dio la Fiscalía es que van a analizar la situación, mientras que la defensa del coronel, por su parte, le sostuvo a este diario que mantienen su postura de aceptar que en efecto están en acercamientos, pero que no van a revelar cuáles son sus estrategias jurídicas hasta que estén concretadas.



El deseo, de todas formas, corresponde al anuncio que Núñez hizo el día en que le imputaron cargos. Esa vez manifestó ante el juez que no aceptaba lo que le describía la Fiscalía porque estaba en diálogos con las autoridades.



Otra de las aristas que Aníbal Garay rescató del encuentro virtual con todas las partes es que por parte de la defensa del oficial en retiro de la Policía, se ofreció un interrogatorio con el fin de esclarecer los hechos.



La propuesta también pasó a ser examinada por las autoridades, y ahora se espera que en un segundo encuentro, del que no se sabe fecha y hora, se conozca si finalmente se avanzará en las conversaciones.



Por el momento, Benjamín Núñez permanece detenido en la cárcel La Picaleña, de Ibagué, luego de que un juez ordenara su traslado desde el búnker de la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá.



