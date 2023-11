Coronel Carlos Feria no aceptó los cargos imputados por polígrafo a exniñera

Durante la audiencia realizada el 28 de noviembre de 2023, la Fiscalía imputo los delitos por presunto peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal al coronel de la Policía Carlos Alberto Feria Buitrago, el capitán Elkin Augusto Gómez Gutiérrez y el intendente Jhon Alexander Sacristán Bohórquez.



(Lea además: Los chats y testimonios que enredan a congresista Susana Boreal en caso de maltrato).



Ellos son procesados por las presuntas irregularidades en la práctica del polígrafo a la niñera Marelbys Meza.



El delegado de la Fiscalía expuso los argumentos luego de que la juez 79 de garantías decidió rechazar la petición de la defensa de remitir el caso a la Justicia Penal Militar.

Facebook Twitter Linkedin

Audiencia del 28 de noviembre de 2023. Foto: Archivo.

Los tres procesados señalaron que entendieron los cargos imputados y que de manera libre y voluntaria se declaran inocentes. Como consecuencia se irán a juicio formal por los hechos investigados.



En los hechos materia de investigación, Feria les habría ordenado a sus compañeros dar con el paradero de un dinero que le habían robado el 29 de enero a la entonces jefa de gabinete, Laura Sarabia, y en medio de los movimientos para encontrar la plata se habría aplicado el polígrafo a Meza.



En el expediente de la Fiscalía se señala que Feria Buitrago sería quien ordenó llevar a la exniñera desde su casa hasta el edificio Galán, donde queda la Sala de Polígrafo de la Casa de Nariño. Meza afirmó después que se sintió secuestrada; pero las autoridades gubernamentales que el procedimiento se aplicó con su consentimiento.



(Lea también: Valle: un bulldog de dos metros con patas de oro, excentricidades de narco capturado).



"Esto generó un desmedro a Marelbys Meza quien por evitar perder su trabajo acude a la prueba y ante el nivel de inferioridad no se opone a la prueba llegando incluso a soportar que le quitaran el celular cuando lo tenía desbloqueado", señaló el fiscal delegado para el caso, Islen Baquero Ortiz.



Y el funcionario del ente investigador añadió que "mientras Marelbys Meza continua al interior, desconocía a dónde y por qué se lo llevaron sin su consentimiento y luego de una hora le devolvieron el celular. La información contenida en el celular fue conocida y empleada en una serie de actividades para conocer sobre la presunta apropiación del dinero y el acceso se logró sin la presencia de la dueña".



(Lea además: Primicia: este es el plan del Minsalud para combatir la escasez de medicamentos).



A su turno, Marlon Díaz, representante del coronel Carlos Alberto Feria, cuestionó en la audiencia que la Fiscalía no atendió con claridad las peticiones de aclaraciones hecha por circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos investigados.



La Fiscalía no pidió ninguna medida de aseguramiento contra los procesados.

Juan Diego Torres Lasso

Escuela de Periodismo Multimedia de EL TIEMPO

Redacción Justicia

En X: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Lea más artículos de Justicia: