Desde las 2:30 de la tarde, la Fiscalía General de la Nación empezó este miércoles la audiencia de imputación en contra del coronel (r) Benjamín Núñez, por su presunta responsabilidad como autor del triple crimen en Chochó, Sucre.



La cita corresponde a una ampliación de imputación, y tuvo como cargo añadido el delito de ocultamiento, destrucción de elementos probatorios, en concurso homogéneo con ocultamiento y destrucción, y heterogéneo con falsedad ideológica en documentos públicos, los cuales se le suman a los ya imputados por el asesinato de Jesús David Díaz, José Carlos Arévalo y Carlos Alberto Ibáñez.



Ante la pregunta de la jueza de si se allanaba a cargos, el procesado, desde la cárcel La Picaleña en la que está recluido, dijo "no acepto" luego de hablar por cinco minutos con su abogado defensor.



El entonces jefe de operaciones de la Policía en Sucre ya fue imputado por homicidio agravado, privación ilegal de la libertad y ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio, los cuales rechazó porque está en negociaciones con la Fiscalía, con la que busca un preacuerdo.



La defensa de víctimas, en el caso del abogado Javier Baquero, celebró la nueva imputación, sin embargo dijo "extrañarnos frente a la petición y argumentación de la imputación por el delito de tortura, nos extrañamos que no haya aparecido en esta diligencia".

Se llamaban Jesús David Díaz, Carlos Alberto Ibáñez y José Carlos Arévalo. Foto: Archivo familiar

Así también lo hizo saber Didier Augusto Pizza, otro abogado de víctimas que se mostró extrañado luego de que, según él, la Fiscalía tiene todo el material para imputarle tortura al entonces oficial, y aún así no lo hace.



"A nadie le puede caber en la cabeza que estos jóvenes no hayan sido torturados por el aquí imputado. La Fiscalía dijo perfectamente de qué se trataba el delito de tortura, y básicamente a estos jóvenes los ejecutaron para castigarlos en razón a que se sospechaba que habían sido los que habían dado muerte al compañero policía", subrayó el abogado Didier Augusto.



En esa vía fue el penalista Aníbal Garay, quien también reprochó que no se le impute a Núñez tortura, por lo cual dijo que seguirá en la tarea de convencer al ente acusador de que añada dicho cargo.



La imputación culminó a las 3:20 de la tarde de este miércoles por orden de la jueza del Juzgado 4 Penal de Sincelejo.



