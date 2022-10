Un informe rendido por un oficial de la Policía Fiscal y Aduanera prendió las alertas que llevaron a la captura del coronel del Ejército Jorge Esteban Bautista por el arsenal que el uniformado pretendía ingresar en su maleta en un vuelo proveniente de Estados Unidos.



Este oficial activo con 22 años de experiencia en la Fuerza, y experto en seguridad y defensa nacional, actualmente tiene funciones como comandante de reclutamiento en Cali, específicamente en el Cantón Militar Pichincha.



Sin embargo, su carrera se acaba de manchar porque, según la Fiscalía fue capturado en flagrancia y responde por dos delitos relacionados al porte ilegal de armas de uso privativo para las Fuerzas Militares.



Precisamente, la Procuraduría durante la audiencia de imputación de cargos conocida por EL TIEMPO solicitó a la Fiscalía que paralelo al proceso contra el oficial, ponga el ojo sobre las Fuerzas para investigar algún posible tráfico de armas mucho más amplio.



“Teniendo en cuenta la gran cantidad de material bélico, también se considere en una noticia criminal las situaciones de posible tráfico de armas no en lo referente a esta imputación, pero sí es dable pensar que la Fiscalía debería investigar una posible situación de tráfico de armas al interior de las Fuerzas Militares”, dijo el representante del Ministerio Público.



Coronel Jorge Esteban Bautista, durante audiencia. Foto: Archivo particular

En el caso de Jorge Esteban Bautista, su proceso se inició el 23 de octubre a las 9:00 de la noche, cuando se bajó de un avión proveniente de Miami e ingresó a territorio aduanero colombiano. En ese momento, un funcionario que estaba en el Aeropuerto El Dorado detectó, tras pasar la maleta del oficial por un escáner, que adentro llevaba 94 elementos entre los que había cargadores para pistolas, miras con láser, una microlinterna y kits de conversión.



Eso llevó a una segunda revisión la cual se realizó en compañía de una patrullera de la Policía en una oficina habilitada para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Hacia las 11:20 de la noche se empezó el inventario, y 23 minutos después terminaron de contabilizar los elementos sospechosos, los cuales fueron embalados y rotulados a la 1 de la mañana del lunes.

La imputación

Una vez terminaron las diligencias de captura e inspección del material militar que pretendía ingresar, al coronel se lo llevaron a una URI de Engativá para continuar con el correspondiente proceso judicial.



El primer paso que dio la Fiscalía General en su contra fue la legalización de captura, la cual fue avalada por el Juzgado 73 con funciones de control de garantías de Bogotá.

La situación que complica a Bautista es que no pudo demostrar documentos que certificaran el permiso de los 94 elementos.



Uno de los accesorios que más le cuestionaron en medio de la audiencia al oficial es un designador lasérico tipo pistola con características en polímero y metal negro, fabricado en Estados Unidos. “Este designador es un accesorio prohibido, y se considera de uso privativo de la Fuerza Pública, de acuerdo al Decreto 2535 de 1993”, relacionado al uso de armas y explosivos, le aclaró el fiscal.



En medio de la audiencia, el fiscal le hizo saber al coronel que él como “oficial superior en el Ejército tiene conocimientos suficientes” en diversas áreas que lo obligaban a abstenerse de las conductas al margen de la ley que posiblemente cometió. “Porque usted es un servidor público, un teniente coronel del Ejército que no ha debido obrar de esta forma”, dijo el fiscal.



Por su parte, el delegado del Ministerio Público enfatizó en que en un primer momento se estudió la posibilidad de imputarle el delito de contrabando, “sin embargo el Decreto al que hizo referencia el fiscal señala que solo el Gobierno puede introducir este tipo de armas, es decir que si las hubiera declarado no había lugar a generar impuestos porque es monopolio del Estado”.



Tras la imputación, la Fiscalía consideró que la medida de aseguramiento es procedente por la pena a la que se expone el oficial, superior a cuatro años, pero que el ente acusador tiene prohibido excederse en las peticiones ante los jueces. Por esa razón solicitó al despacho que a Bautista se le prohíba salir del país.

El coronel Bautista trabaja en Cali. Foto: Ejército Nacional

Así mismo, indicó que hay un mínimo de riesgo de que el procesado pueda eludir el proceso, por lo que se debe garantizar que permanezca en Colombia, y se presente constantemente ante el juez con una buena conducta.



En esa línea dijo que esas medidas no privativas de la libertad son suficientes para que el oficial siga respondiendo ante la justicia. En todo caso, el ente acusador consideró que los dos delitos imputados al coronel son graves, y que su accionar puso en riesgo a la sociedad.



El delegado de la Procuraduría sostuvo que son graves los hechos investigados y que el uniformado tenía que saber sobre las restricciones que hay en el país y que esos elementos incautados ni siquiera son compatibles con las armas que tenía autorizadas.



Y sostuvo que el militar tiene arraigo sólido y que además no tiene antecedentes penales por lo que “medidas no privativas de la libertad se muestran suficientes”.



Por eso el delegado de la Procuraduría respaldó la petición de la Fiscalía para que se le prohíba salir del país. “La Fiscalía ha sido benevolente pero estas medidas se deben tomar en serio sino se cumplen se podrá pedir su revocatoria y la sustitución por medidas restrictivas de la libertad”, sostuvo el procurador del caso. Por esto el coronel, que no aceptó cargos, quedó en libertad.



