Las penas que puede pagar por violar medidas o propagar el covid-19

No obstante los insistentes llamados a acatar las restricciones para prevenir la propagación del covid-19, en los primeros 9 meses de la pandemia en el país, la Fiscalía General de la Nación inició investigaciones contra 11.192 personas que violaron las medidas sanitarias.

De acuerdo con datos del ente acusador, de este número de indiciados –que se registraron entre el 20 de marzo y el 25 de diciembre de 2020– hay 141 en etapa de ejecución de penas tras ser condenados, 1.785 en juicio, 1.001 están en investigación y otras 8.174 personas tienen casos en fase de indagación.



Vale la pena recordar que, de acuerdo con el artículo 368 del Código Penal, “el que viole una medida sanitaria adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia incurrirá en prisión de cuatro a ocho años”.



Por su parte, el artículo 369 va más allá y dispone que la persona “que propague una epidemia incurrirá en prisión de cuatro a diez años”.

Algunos casos

Una de las primeras condenas que se impusieron por violar las medidas, en este caso la cuarentena obligatoria, fue contra Libardo Antonio Sallas Anaya, quien fue capturado el 19 de abril de 2020 en el municipio de Bello, Antioquia.



El hombre fue sorprendido cuando intentaba entrar por el techo de una de las pocas panaderías que funcionaban para la época, cuando el país estaba en aislamiento estricto.



A principios del mes de julio, el juzgado Segundo Penal de Bello lo procesó por los delitos de tentativa de hurto y violación de medidas sanitarias. Por estos dos delitos, Sallas fue condenado a pagar una pena de 33 meses de cárcel (27 meses por el primer cargo y 6 meses más por violar la cuarentena).



El 21 de julio se conoció de la primera condena en el departamento de Tolima por violación de las medidas sanitarias. Andy Mauricio Zamora Villanueva fue sentenciado a 26 meses de prisión por el delito de violación de las medidas sanitarias.



Los hechos tuvieron lugar el 10 de abril, cuando miembros de la Policía Nacional lo detuvieron y comprobaron que no cumplía el pico y cédula, y tampoco estaba bajo ninguna excepción contemplada dentro del decreto nacional expedido en marzo por la prevalencia del coronavirus. Adicional a ello, al verificar el registro de medidas correctivas de la Policía, le figuraban varios comparendos por incurrir en la misma conducta.



Entre los que han sido judicializados se encuentran reincidentes que no obstante las advertencias seguían violando las restricciones. Así se evidenció en Buenaventura, Valle del Cauca, en donde se imputaron cargos a un hombre detenido por la policía y que había sido amonestado con 4 comparendos por la misma infracción penal. Adicionalmente, los agentes confirmaron que tiene anotaciones judiciales por el delito de hurto.



De acuerdo con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en este momento no hay ninguna persona en prisión por penas relacionadas con la violación de medidas sanitarias. Esto porque los jueces no están enviando a los condenados a cárceles como una de las medidas para enfrentar la pandemia.



En lo corrido del 2021, las autoridades siguen sancionando y judicializando a ciudadanos.



En ciudades como Bogotá las alertas están encendidas por los reportes frecuentes de eventos con aglomeraciones, como fiestas clandestinas. Hasta anteayer, según cifras de la Secretaría de Seguridad, fueron identificadas 55 de estas reuniones (en promedio, 4 al día), en espacios cerrados, sin ventilación, con consumo de licor y hasta con presencia de menores de edad.



Ellos se arriesgan no solo a contraer el virus, sino a una imputación de cargos o multas tipo 4, que equivalen a 32 salarios mínimos legales diarios, es decir, 969.094 pesos.



Durante el periodo en que la Fiscalía inició las 11.192 investigaciones por violar las medidas sanitarias, entre el 20 de marzo y el 25 de diciembre, la Policía Nacional impuso más de 880.000 comparendos por incumplir las restricciones.



JUSTICIA