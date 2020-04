Juristas analizan investigación preliminar contra Claudia López

En la mañana de este lunes trascendió la decisión de la Fiscalía General de abrir una investigación preliminar a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por presunta violación de medida sanitaria (artículo 368 del Código Penal).



De acuerdo con la información que se conoció a través de redes sociales, la alcaldesa y su pareja, la congresista Angélica Lozano, salieron juntas a mercar, cuando el decreto presidencial señala que dicha actividad la debe desarrollar un solo integrante de la familia.

Después de que la foto de las dos en un almacén de Bogotá empezó a circular, Lozano se presentó ante la Policía para que le impusieran el comparendo o multa tipo 4, que conlleva una sanción económica de 936.320 pesos. Ella aseguró que ingresó al lugar donde estaba haciendo compras la alcaldesa para ayudarla a cargar los paquetes.



EL TIEMPO consultó a varios abogados para conocer su posición frente a la medida adoptada por la Fiscalía.



El exprocurador y jurista Jaime Bernal Cuéllar recordó que todo servidor público está sometido a un control, tanto de la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía, y en "consecuencia una indagación previa no significa una sanción de responsabilidad, simplemente se van a constatar las circunstancias de modo, tiempo y lugar sobre la situación de la alcaldesa".

Bernal dijo que de acuerdo a lo informado a través de los medios de comunicación, el hecho de la salida de las dos mujeres a mercar, "es un desconocimiento de las mismas reglas que establecieron las autoridades".



Pero para el penalista, elevar la salida de las dos mujeres a nivel de delito es discutible, "porque no es un hecho estrictamente doloso. Aquí hubo una imprudencia indiscutiblemente, pero no un delito, salvo que haya pruebas que demuestren lo contrario".



De acuerdo con Bernal, la alcaldesa López sí podría ser sometida a un proceso preliminar disciplinario -por parte de la Procuraduría- por ser servidora pública.

En la mis vía, el penalista Francisco Bernate calificó la apertura de una investigación preliminar como "una medida inviable".



Señaló que no ve que la actuación de la alcaldesa López y su pareja dé para una indagación, "ya que las violaciones de una medida sanitaria son delito cuando se expone la salud de las personas. Por ejemplo, si yo estoy contagiado y salgo a la calle".

Este no es el caso de Claudia López y Angélica Lozano, ya que ninguna ha dado positivo para coronavirus o está bajo sospecha de contagio.



Bernate dijo que este caso puntual lo que se debe evaluar es si la alcaldesa y la congresista merecen la multa. Según el penalista, el anuncio de la Fiscalía de iniciar una indagación "es un desafuero que lanza un terrible mensaje. Entonces, la Fiscalía y la justicia van a tener que investigar a miles de personas por violar la cuarentena".



En igual sentido se pronunció el abogado Ramiro Bejarano, quien calificó la apertura de una investigación preliminar a la alcaldesa como un "despropósito mayúsculo".



"La justicia está atiborrada de asuntos rodeados de impunidad y a la Fiscalía se le ocurre salir a perseguir a quien sale a mercar. No creo que haya fundamento para la investigación, a mí me parece más una señal de persecución", señaló Bejarano.



El abogado coincide con Bernate en que la misma medida se tendría que aplicar a todas las personas que han violado las medidas de confinamiento.



