Policía advierte sobre páginas web usadas para estafar por Covid - 19

En director del Centro Cibernético de la Policía Nacional, el coronel Luis Atuesta, confirmó que inescrupulosos han querido sacar provecho de la crisis originada por la pandemia del Covid -19, y a través de la internet y redes sociales han generado varios mecanismos de estafa.



El oficial confirmó que durante los últimos días, en su patrullaje cibernético, que es continúo han detectado 46 noticias y 160 páginas web falsas, todo esto con la finalidad de engañar y sacar provecho de los ciudadanos.

"Los delincuentes han visto una oportunidad, una ventana, para materializar sus actividades delictivas a través de la aparición de páginas web falsas en las que invitan a llenar formularios con los cuales infectan los equipos de computo y así obtienen la información preferente, especialmente las cuentas de ahorro y temas crediticios", señaló el coronel Atuesta.



El oficial advirtió que al obtener los datos bancarios de los ciudadanos, los delincuentes realizan compras o hacen transferencias, y así concretan la actividad delictiva.



El jefe del Centro Cibernértico señaló que al abrir o completar los formularios que invitan a diligenciar- algunos con ofrecimiento de ayudas económicas, bonos, descuentos, guías - lo que hace el usuario es darle entrada a un software malicioso que se roba la información del usuario.



A la vez, reiteró que los bancos no envían correos electrónicos o mensajes, y mucho menos llaman pidiendo las claves de ingreso (de tarjetas débito y crédito), por lo que pidió estar alertas y no entregar este tipo de información bajo ninguna circunstancia.



El coronel señaló que este es el momento de actualizar los antivirus en los computadores y equipos electrónicos, que si bien no garantizan en un cien por ciento la seguridad, si son una potencial barrera para evitar caer en hechos delictivos y daños en los equipos.



De igual forma, recomendó cambiar las claves, contraseñas y demás actividades de seguridad para evitar ser víctimas de los ciber delincuentes.

La desinformación solo genera pánico, el señor TC. Luis Atuesta jefe del Centro Cibernético Policial de la @PoliciaColombia nos da a conocer algunos tips para no caer en ellos.#SomosUnoSomosTodos#PrevenciónyAccion @TwitterSafety pic.twitter.com/AxgrQq2ao9 — Centro Cibernético (@CaiVirtual) March 28, 2020

Falsas noticias y cadenas

El jefe del Centro Cibernético explicó que de las 46 noticias falsas detectadas, la gran mayoría, se han dado a conocer a través de cadenas en redes sociales como whatsApp, por lo que hizo un llamado a verificar las fuentes de información, y a leerlas con detenimiento para darle un contexto real o creíble.



"Lo mejor es evitar reenviar estas informaciones, que terminan siendo masivas y que generan total desinformación", afirmó Atuesta.



Precisamente en el Twitter del Centro Cibernético, @CaiVirtual han publicado las noticias falsas que van desde, la citación a los adultos mayores a la entrega de bonos, comida, subsidios y donaciones.

No caiga en manos de los 🕵🏼‍♂️🕵🏼‍♀️, la @onucolombia informa sobre falsos 📩 usando su nombre y logo de manera fraudulenta para ofrecer ayuda alimentaria. https://t.co/uPUhjrSjgM 👈🏽 #QuedateEnTuCasa pic.twitter.com/D20WzzPWPE — Centro Cibernético (@CaiVirtual) March 30, 2020



De acuerdo con el oficial, lo mejor es acudir a los canales oficiales y medios de comunicación para obtener la información real y así evitar caer en manos de los delincuentes.



JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET