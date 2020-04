Los que reversaron contratos no están a salvo

Los mandatarios regionales y locales y funcionarios que modificaron los contratos que ya habían avanzado y en los cuales había sobrecostos no estarán a salvo de investigaciones penales y disciplinarias.

Fuentes oficiales señalaron que aunque en estos casos las alertas de la Contraloría General sobre presuntas irregularidades llevaron a la revisión de esos contratos y a su modificación, quienes los proyectaron serán llamados a dar explicaciones ante los organismos de investigación.



“Aunque no se perdió un peso, se van a revisar los procesos contractuales porque aunque no se firmaron, se pudo incurrir en faltas disciplinarias e incluso delitos”, señaló una alta fuente.



En principio se trata de 13 contratos firmados por once alcaldías, una gobernación y una dependencia de la Armada Nacional que proyectaron la compra de kits de alimentación e insumos de protección en medio de la emergencia generada por la pandemia y que tenían sobrecostos.

Aunque no se perdió un peso, se van a revisar los procesos contractuales porque aunque no se firmaron, se pudo incurrir en faltas disciplinarias e incluso delitos

Ellos terminaron por acudir a figuras como el otrosí para modificar los contratos que en principio sumaban un valor de 31.238 millones de pesos.



Luego de la alerta de las autoridades y de las modificaciones correspondientes, esos contratos bajaron un 58 por ciento, es decir, según cifras de la Contraloría, se evitó el pago de 6.584 millones de pesos.



Esta es una línea de investigación que mantienen los organismos de control, que tienen la hipótesis de que sin la alerta respectiva esos contratos se hubieran firmado y pagado con sobrecostos injustificados.



