En la tarde de este jueves se le imputarán cargos a alcalde de Popayán

En la tarde de este jueves, sobre las 2 p. m., se llevará a cabo la audiencia de imputación de cargos contra el alcalde de Popayán, Juan Carlos López, por falsedad en documento público.



Los hechos que se investigan tienen que ver con el ingreso de López, el 14 de marzo, a la Casa de Nariño, y al diligenciar una planilla omitió informar que había estado en el exterior en los últimos 10 días.

De acuerdo con la Fiscalía, falsedad en documento público, contempla una pena de prisión de 64 meses y una inhabilidad de 144 meses para ejercer cargos públicos.



Los hechos se remontan al 14 de marzo, día en que el presidente Iván Duque citó a gobernadores y alcaldes para analizar los alcances, en ese momento, del coronavirus.



Al ingresar a la Casa de Nariño, el alcalde negó que hubiera estada fuera del país en las últimas semanas. Lo grave es que se estableció que el primero de marzo, López llegó procedente de Marruecos y España, donde asistió como invitado de Naciones Unidas en un foro llamado 'Ciudades Seguras para Mujeres'.



El mandatario de la capital del Cauca dio positivo para coronavirus el 20 de marzo, lo que conllevo a que los asistentes al encuentro en la sede presidencial, se sometieran al estudio para detectar el virus, entre ellos, el presidente Iván Duque.

En su momento, Iván Cancino, abogado del alcalde, aseguró que el mandatario local no aceptará los cargos.



De igual forma, López, a través de un video señaló que a su llegada al país “no estaban vigentes las normas relacionadas con el aislamiento preventivo” y, en efecto, dicha medida empezó a regir el 12 de marzo, cuando López ya se había reunido con Duque por primera vez.



De concretarse la audiencia, se haría de forma virtual, acatando las medidas adoptadas para evitar la propagación del coronavirus.



