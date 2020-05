Los sobrecostos por los cuales capturaron al alcalde de Guaduas

En la tarde de esta jueves, el bloque anticorrupción conformado por el fiscal general, Francisco Barbosa; el procurador, Fernando Carrillo y el contralor, Carlos Felipe Córdoba, darán a conocer los resultados de las investigaciones adelantadas por los contratos firmados en medio de la pandemia por parte de los funcionarios públicos.



Las primeras sanciones se han dado por sobre costos en los insumos y equipos médicos y material de bioseguridad.

EL TIEMPO logró establecer que fue capturado el alcalde de Guaduas en Cundinamarca, Germán Herrera Gómez, a quien le habían abierto una indagación preliminar por un contrato de suministros, firmado el 27 de marzo, por 310 millones de pesos.



De acuerdo con las investigaciones, el contrato tendría un sobrecosto del 60,31 por ciento, las ayudas (mercados y productos de aseo) fueron presentadas por un valor de 108.894 pesos, la Procuraduría verificó los valores, y el costo real sería de 67.928 pesos. Eso quiere decir que hubo un sobrecosto de 40.966 pesos.



Otro contrato bajo la lupa de los organismos de control firmado por el alcalde de Guaduas tiene que ver con ayudas para un hogar geriátrico por 250 millones de pesos.



La Contraloría encontró un presunto sobrecosto en los productos incluidos, tanto en el contrato inicial como en el otrosí (del 374 % y del 67 % respectivamente).



La Procuraduría además sancionó al alcalde de Sincelejo en Sucre, Andrés Gómez Martínez, por sobrecostos, derivados de la investigación adelantada por la Contraloría.



La Alcaldía de Sincelejo firmó varios contratos con las empresas Surtiviveres

Comercializadora y Distribuidora SAS y Abastos y Fruver El Paraíso SAS

respectivamente.



"Cada uno de estos contratos tiene el mismo valor $1.999 millones -el cual fue

ajustado mediante otrosíes a la suma de $1.769.489.095, como consecuencia

de la modificación de la prestación de transporte puerta a puerta por transporte

a un punto de acopio", señaló la Contraloría en su investigación.



Los contratos tienen idéntico objetivo: suministrar 13.333 kits con alimentos

no perecederos para población vulnerable del municipio.



Al revisar la Contraloría el valor unitario de cada uno de los kits contratados, y

compararlo con el valor resultante de los precios certificados por el DANE, se

encontró una diferencia de $19.978, lo que supone una variación porcentual del

18% y se traduce en un sobrecosto total equivalente a la suma de $266.360.274.

Otro alcalde sancionado es el de Malambo, Atlántico, Rumenigge Monsalvo, quien venía siendo investigado por la Contraloría por los presuntos sobrecostos en la ejecución de un contrato por $4 mil millones, con la Fundación Lirio de los Valles.



El objetivo del contrato era suministrar mercados - la población vulnerable - Se contrataron kits para 80 mil familias por un valor unitario de 50 mil pesos.



En este caso, el organismo de control no encontró publicados los respectivos estudios previos y para la escogencia del contratista - no se ponderó más que su experiencia- , y no su capacidad financiera.



Ni la Armada Nacional se escapó

La Contraloría también tomo decisiones en un proceso de contratación - que involucra al Ministerio de la Defensa - por presuntos sobrecostos, aproximadamente $1.269 millones en el contrato del 8 de abril de 2020 suscrito entre la Armada Nacional y la empresa Medivalle SF SAS, para "la adquisición a todocosto de elementos de protección personal para el personal de servidores públicos de la Armada Nacional, con el fin de atender la emergencia sanitaria del COVID-19".



Se identificó, que en la compra de tapabocas hubo sobrecostos del 100 por ciento.

La Procuraduría ya había suspendido al gobernador del Chocó Ariel Palacios Calderón y al alcalde de Calarcá, en el Quindío, Luis Alberto Balsero Contreras, y el Secretario Administrativo del municipio, José Garzón., por irregularidades en la contratación en medio de la pandemia.



Igualmente habían sido apartados de sus cargos el alcalde de Cereté, Córdoba, Luis Antonio Rhenals Otero, y al Secretario de Desarrollo e Inclusión Social, Juan Felipe Angulo Eljach.



JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET