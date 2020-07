Hombre que amenazó a médico en Atlántico afrontará proceso en libertad

En la tarde de este martes, Candelario Rómulo, el hombre que presuntamente amenazó al médico José Julián Buelvas en Barranquilla, Atlántico, fue imputado por el delito de amenaza. Por decisión del juez, Rómulo afrontará el proceso en libertad.

Para la Fiscalía, existe inferencia razonable de que fue el autor de los hechos que fueron denunciados por el médico en redes sociales, sin embargo, el implicado no aceptó cargos.



El ente acusador no solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad por lo que el sujeto solo estará obligado a no salir del país y se le prohibió comunicarse o acercase a la víctima.



La anterior solicitud fue apoyada por la Procuraría y la representación de víctimas.



El Juez consideró que la amenaza sí corresponde al ejercicio de la profesión de la víctima como médico.



La firma de abogados que defiende al especialista dio parte de victoria luego de que el juez consideró que la amenaza sí corresponde al ejercicio de la profesión de la víctima como médico.

Registramos un nuevo triunfo de nuestra Firma:@FiscaliaCol imputó cargos a Candelario del Cristo Rómulo Bravo, por el delito de amenaza en contra del médico José Julián Buelvas.

Cabe recordar que, el pasado mes de junio, por medio de redes sociales, el médico José Julián Buelvas fue amenazado por supuestamente dejar morir a una paciente que se encontraba en la unidad de cuidados intensivos del del hospital Materno Infantil Adela de Char, en Soledad, Atlántico.



A su casa llegó una corona fúnebre con mensajes amenazantes y lo mismo sucedió en su lugar de trabajo.



Luego de que el hecho se conociera, un grupo de investigadores de la Sijín llegó al lugar de residencia del médico para la recepción de la denuncia formal y conocer detalles de lo ocurrido.



Por lo sucedido, el pasado 9 de junio la delegada para la seguridad ciudadana de la Fiscalía, Carmen Torres Malaver, informó que para la entidad las amenazas contra médicos han significado una preocupación y, por lo tanto, se diseñó un protocolo de atención inmediata para las víctimas. Aseguró que la seccional Atlántico se encargaría de adelantar los actos urgentes.



Además, por medio de un comunicado de prensa, el ente acusador informó que la misma seccional se encargaría de la recopilación de elementos materiales probatorios y de llevar a cabo la investigación de los hechos que hoy “da frutos”, tal y como lo aseguró Iriarte Zapata en la declaración de hace unos días en la que informó sobre la audiencia de imputación que ya se llevó a cabo.



