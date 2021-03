La versión de Dumar sobre reuniones para entregar dinero de Odebrecht

El contratista Gabriel Dumar, condenado por el caso Odebrecht, declaró en el juicio contra el expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Luis Fernando Andrade Moreno.

Dumar, procesado por firmar contratos para obras inexistentes para sacar dinero de la concesionaria, fue condenado a 54 meses de cárcel por enriquecimiento ilícito y recibió un principio de oportunidad por lavado de activos.



El ahora testigo de la Fiscalía, cercano al exsenador Bernardo Miguel 'Ñoño' Elías Vidal, estaba vinculado al Consorcio SION, que habría contribuido para la simulación de los contratos y la entrega posterior de dineros a políticos.

(Lea en contexto: 'Bernardo Elías es un hombre desesperado').

Dumar dijo que sacó dinero proveniente de la obra para entregarlo al Ñoño Elías, quien también fue condenado por su responsabilidad en hechos de corrupción.



Señaló a las preguntas de la Fiscalía que la plata salió del otrosi Ocaña-Gamarra y que se habría destinado a la financiación de campañas políticas.



Sostuvo que asistió a una reunión en mayo de 2014 en una finca en la que supuestamente se lanzó la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en Córdoba y que allí estuvieron presentes personas de la campaña como Roberto Prieto , Sergio Díaz Granados, Miguel Pico y todo el equipo de la 'Ñoñomanía'.



Luego de la reunión, dijo el testigo, el Ñoño Elías le manifestó que Prieto le había pedido un dinero, entre 700 y 800 millones de pesos para la campaña.



Dumar afirmó que le entregó la plata al exsenador Ñoño Elías, pero que no le constaba si efectivamente Prieto había pedido ese dinero, ni si el exsenador se le entregó a Prieto o para qué se usaron esos recursos.



Insistió que no estuvo presente cuando supuestamente Prieto pidió el dinero, ni en ninguna reunión en la que se le hubiera entregado.



Añadió que el 'Ñoño' Elías, le decía que la exministra Cecilia Álvarez tenía interés en la obra y que Andrade Moreno "la quería complacer" con ese otrosi, pero reiteró que esa información se la suministró el exsenador Elías y no le constaba directamente.

Lea otras noticias de Justicia

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com