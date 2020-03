Contrareloj para salvar procesos por descalabro del fondo Premium

Una carrera contra el tiempo emprendió la Fiscalía General de la Nación para evitar que prescriban todos los delitos contra varios de los procesados por el descalabro del Fondo Premium.

El tema ya se trató con el recién posesionado fiscal general Francisco Barbosa, quien dio instrucciones para que se busquen las salidas que permitan acelerar el proceso penal contra un grupo de procesados cuyos delitos prescribirían en ocho meses.



Hace apenas una semana quedó en firme, según registros judiciales, la preclusión de la investigación por el delito de administración desleal contra el expresidente de la comisionista Rodrigo de Jesús Jaramillo Correa; contra Claudia Jaramillo Palacios, esposa del inversionista Alessandro Corridori; y contra Jorge Mauricio Infante Niño.Jaramillo Correa fue condenado a siete años de detención que cumplió en su casa en Medellín y está libre desde julio del año pasado.





Y en octubre precluirían los cargos imputados a Corridori, Claudia Jaramillo Palacios, su hermana María Eugenia Jaramillo Palacios, entre otros.



En diciembre de 2013 ellos fueron llevados a imputación de cargos por concierto para delinquir, manipulación fraudulenta, operaciones no autorizadas y administración desleal.



Y desde noviembre de 2018 los delitos empezaron a prescribir, perdiendo la oportunidad de que siguieran en juicio y se llegara a una decisión final por parte del juez sobre su responsabilidad o inocencia.



En diciembre le precluyeron delitos a Carlos Arturo Neira –exrepresentante de P&P Investment–, Javier Tomas Villadiego Cortina, Luis Fernando Restrepo Jaramillo, Alvaro Andrés Camaro Suarez y Álvaro de Jesús Tirado Quintero.



Y el pronóstico no es optimista, pues a pesar de que hay un juzgado con destinación específica y cada semana están programados tres días de audiencia, hasta ahora solo se ha presentado una parte de las evidencias de la Fiscalía. A esa entidad le quedan pendientes más de veinte testigos y al termino de esa etapa seguirían las pruebas de los abogados de los procesados.



El ente acusador analiza si es viable renunciar a algunas de las evidencias para poder acelerar el juicio y solo presentar las que sean indispensables para demostrar su hipótesis del caso, pero esto no garantiza que el proceso se demore por las pruebas que practicaran los abogados. Esta semana en un comité de alto nivel de la Fiscalía se tomarían decisiones.



Redacción Justicia

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com