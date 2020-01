Llamado de atención por enredo para recibir reparación de A. Lyons

El lunes pasado, en audiencia ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, en función de control de garantías, quedó de presente una disputa entre instituciones por la reparación que el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus, quien rinde cuentas ante la justicia de Estados Unidos, tiene que dar a las víctimas de los hechos de corrupción de los que hizo parte en su departamento.

Aunque el magistrado impartió legalidad sobre la prórroga del principio de oportunidad que permitió que Lyons solo sea procesado por concierto para delinquir a cambio de colaborar con la justicia y reparar con 4 mil millones de pesos a las víctimas de los delitos en que incurrió –celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad en documento público y falsedad en documento privado–, hizo un llamado de atención “para que en verdad nos tomemos el tema de la reparación en serio, superemos discusiones técnicas relativas a quién le corresponde esa suma de dinero”.

Ese dinero podría ir a la Contraloría, debido al detrimento en materia de regalías, o a la Gobernación de Córdoba, que también sufrió detrimento en su presupuesto departamental en casos como el del ‘cartel de la hemofilia’. Por eso, el ente departamental fue incluido en 2017 como víctima en el principio de oportunidad por la Corte Suprema.



Lyons se vio involucrado en varios desfalcos a las finanzas del departamento a través del sistema de salud, autorizando tratamientos a pacientes aparentemente ficticios de hemofilia, Sida, así como a pacientes de odontología o con síndrome de Down. También está involucrado en el caso de corrupción en el alto nivel judicial conocido como el ‘cartel de la toga’.



De hecho, en ese momento, argumentó la Gobernación que los 4 mil millones de pesos no se correspondían con los cerca de 90 mil millones de pesos en los que se calculaba la afectación por la corrupción en el departamento.

“No quisiéramos pensar que nos estamos aproximando a unas discusiones que vayan a llevar finalmente al incumplimiento del compromiso, y en consecuencia a que la Fiscalía se vea abocada a no reconocer nuevamente el principio de oportunidad, y desde luego, con todas las consecuencias que eso genera a los intereses de la sociedad y del patrimonio público”, dijo el magistrado en su llamado de atención.



Asimismo, dijo que “es claro” que Lyons no ha podido cumplir con algunos de sus compromisos “porque se presentan circunstancias completamente ajenas a su voluntad”, e incluso a la voluntad de la Fiscalía General, pero llamó la atención de que se acerca el plazo para “atender un aspecto básico del principio de oportunidad y es justamente el de reparación a las víctimas”.



En la misma audiencia, Lyons dijo, desde territorio norteamericano y a través de videoconferencia, que él quiere “cumplir a cabalidad” con sus obligaciones y “poder empezar a trabajar, independientemente que la plata al final sea para la Contraloría o sea para la Gobernación”, pues tiene como fecha límite para cumplir el 14 de junio de este año.



Dijo que desde el momento de la negociación hasta ahora las circunstancias de su familia cambiaron. “Yo a la fecha no tengo la posibilidad de decirle al Estado colombiano: aquí tienen 4 mil millones de pesos en efectivo”, dijo Lyons.



Recogió que ha ofrecido pagar al menos una parte de esa reparación con bienes. “La respuesta puntual de la Fiscalía en ese momento era que ellos no eran una agencia inmobiliaria y que no recibían bienes. No obstante, lo han hecho y lo siguen haciendo en muchos procesos de negociación”, dijo el acusado.



Dijo también que ante esta negativa puso en conocimiento a las autoridades de que su padre, Alejandro Lyons de la Espriella, iba a ayudarle a “solventar estas obligaciones” a través de la venta de algunos bienes familiares y de la solicitud de créditos.





