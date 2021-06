Sanciones de Contraloría por fallida remodelación de estadio

En la mañana de este martes, la Contraloría General confirmó que por la fallida remodelación del estadio de fútbol Guillermo Plazas Alcid, de Neiva, Huila, profirió fallo fiscal por $17.518 millones.



La sanción cobija al contratista, interventor y miembros de la administración municipal. En el proceso se recuperaron "$5.449 millones por el siniestro", resaltó la entidad.

De acuerdo con la Contraloría el estadio no ha sido puesto en funcionamiento, salvo la grama y la gradería antigua. Además solo tras una visita que realizó a la obra el contralor Felipe Córdoba, a principios de marzo, empezaron a verse avances en las

inversiones que requiere para terminarse.



La Contraloría dijo que se han conseguido más de $25 mil millones para seguir la obra, con el aporte de la Alcaldía de Neiva, la gobernación del Huila y el Ministerio del Deporte.



El fallo de primera instancia cobija a los integrantes del Consorcio Estadio 2014,

encargado de la ejecución de la fallida remodelación, y del Consorcio

Interventoría Estadio 2014, en este segundo caso por su gestión omisiva frente

a las acciones del contratista.



(Lo invitamos a leer: Alerta por subsidio de vivienda dado a una persona muerta)



"También se falló con responsabilidad fiscal contra miembros de la administración

municipal que intervinieron en el proceso", señala la Contraloría.

La Contraloría señala en su comunicado que dentro del trámite de este proceso de responsabilidad fiscal, la compañía aseguradora de Fianzas S.A. (CONFIANZA), con ocasión de la declaratoria de caducidad por incumplimiento del contrato de obra 1758 de 2014, realizó el pago al municipio de Neiva de $5.449 millones, monto que se descontó de la cuantificación del daño patrimonial.



El fallo fue proferido por el despacho de la Contralora Delegada Intersectorial N°5

de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción - a través del

Auto 965 del 9 de junio de 2021 - actualizando el detrimento patrimonial.



(Podría ser de su interés leer: Ejército responde a hallazgo de Contraloría sobre visores nocturnos)



Los exalcaldes de Neiva Pedro Hernán Suárez Trujillo y Rodrigo Lara Sánchez

fueron declarados sin responsabilidad fiscal.



Se cuestionan "los defectos constructivos en la ejecución del proyecto, que conllevaron a la perdida de los recursos invertidos dado que la obra no adelantó el reforzamiento estructural requerido, no cumple con las normas de sismo resistencia NSR-10, ni con los protocolos establecidos por la FIFA para estadios de fútbol".



(Lo invitamos a leer: Contraloría abrirá proceso a ANM por no cobrarle a minera en Chocó)



Desde la primera auditoría que realizó la Contraloría a este proyecto, a finales de 2015, atribuyó a serias fallas en materia de planeación contractual el atraso y los problemas en su ejecución.



En Twitter: @JusticiaET