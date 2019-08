Construir sobre lo construido: la clave para vencer la corrupción

El pasado 20 de agosto se celebró el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción. En esta fecha se nos recuerda que, más allá de los balances y las cuentas pendientes, la lucha contra este flagelo es un esfuerzo que se construye día tras día. La peor fórmula para combatir la corrupción es aplicar lo que muchos llaman el ‘síndrome de Adán’, es decir, pensar que se puede inventar el agua tibia borrando de un solo tablazo los esfuerzos que durante años se han venido adelantando.

Por eso, el 20 de agosto, en medio del balance de resultados que sobre la materia presentó el Gobierno Nacional, no solo se destacan importantes avances en la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia; también debe reconocerse que la administración de Duque ha continuado implementando y desarrollando los planes y políticas del gobierno pasado. Esto, en medio de tanta polarización y mezquindad política, es un gesto de enorme responsabilidad pública que todos deberíamos aplaudir.



Vale la pena, entonces, mencionar algunos ejemplos y, por qué no, lanzar algunas recomendaciones que, como exsecretario de Transparencia, considero necesarias. En días pasados, el canciller Trujillo anunció que se promoverá ante las Naciones Unidas la creación de la primera Corte Internacional Anticorrupción, idea que se planteó por primera vez en la cumbre mundial anticorrupción de Londres en 2016, presidida por el expresidente Santos y el ex primer ministro David Cameron.

Juristas como Mark Wolf han venido insistiendo en la necesidad de este tribunal, llamado que durante los últimos años ha tenido eco tanto en la administración Santos como en la de Duque. Esperamos que esa semilla que sembramos en 2016 se transforme en un instrumento de lucha transnacional contra un flagelo que le cuesta al mundo más de 5 por ciento de su PIB.

En el mismo sentido, la Vicepresidenta anunció la creación del mecanismo de denuncias de alto nivel. Esta iniciativa, que fue piloteada por primera vez en 2015 en la ANI, y que tuvo excelentes resultados, hace parte de un esfuerzo mancomunado entre la Ocde y el Instituto de Basilea. En 2017 se avanzó en un importante acuerdo entre el Gobierno, la Empresa Metro de Bogotá y dicha organización para blindar el proceso de licitación del metro de cualquier hecho de corrupción o soborno transnacional. Como secretario de Transparencia tuve el honor de facilitar el espacio de diálogo y concertación. En buena hora, este mecanismo comenzará a operar y será la demostración de que las buenas políticas vale la pena cultivarlas y mantenerlas.



Otro importante avance se ve representado en la suscripción de los pactos de transparencia. Estos compromisos reúnen los intereses de los sectores público y privado alrededor de una causa común: erradicar prácticas malsanas y corruptas entendiendo ambos lados de la ecuación. Es destacable ver cómo este gobierno ha seguido suscribiendo las ahora llamadas ‘rutas de integridad’, y auguramos que se sumen a los 11 pactos con más de 350 empresas que fueron suscritos durante la pasada administración.



Y es que, a pesar de que el panorama parezca sombrío, es mucho lo que se avanzó entre 2010 y 2018: con la expedición del estatuto anticorrupción, la ley antisoborno, la ley de pliegos tipo, la ley de extinción de dominio, entre muchas otras, se logró un aumento de las sanciones penales en más de un 200 por ciento, las disciplinarias en un 20 por ciento y la recuperación de bienes un 15 por ciento más. Colombia comenzó a dar resultados positivos en las evaluaciones de instancias internacionales como la Uncac, Mesicic y la misma Ocde, tras la adecuación de nuestro marco normativo a los más altos estándares internacionales. Con la creación del sistema público de compras, por primera vez se puso a disposición de la ciudadanía la información de contratos por un valor superior a los 747 billones de pesos; Colombia se ahorró más de 1,6 billones en compras centralizadas y más de 70 billones en demandas contra el Estado, muchas de ellas interpuestas por los mismos corruptos.



Vale la pena continuar y fortalecer los esfuerzos que durante años el Gobierno, así haya cambiado de filiación política, ha logrado mediante su tecnocracia. Sin embargo, quedan aún muchos retos frente a los que no se puede bajar la guardia: el control territorial y acompañamiento a las entidades para blindar los recursos de regalías; la capacitación de funcionarios, que a 2018 superaba las 11.000 personas; la actualización de la política pública de transparencia y, sobre todo, el fortalecimiento del control social y de la participación ciudadana como los instrumentos más efectivos para luchar contra la corrupción y promover la cultura de la legalidad.



La lista de logros obtenidos desde 2010, sobre los cuales de manera responsable el Gobierno Duque ha seguido construyendo, es larga. Sin embargo, los retos son aún más grandes, y nunca sobrarán esfuerzos para seguir combatiendo el fenómeno de la corrupción, que, como desde acá se ha venido reiterando, es hoy por hoy la peor forma de violencia.



GABRIEL CIFUENTES

Exsecretario de Transparencia de la Presidencia